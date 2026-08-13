Edinilen bilgilere göre, CHP Malatya teşkilatında son dönemde yaşanan görev değişiklikleri ve parti içi tartışmaların ardından yeni bir gelişme yaşandı. İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine kısa süre önce getirilen Canan Erdoğan’ın görevden alındığı iddiası teşkilat gündemine yansıdı.

CHP Malatya’da kadın kolları değişikliği kısa sürdü

Edinilen bilgilere göre Canan Erdoğan, CHP Malatya İl Başkanlığı tarafından İl Kadın Kolları Başkanı olarak görevlendirildi.

Yaklaşık bir hafta görev yaptığı belirtilen Erdoğan’ın, Genel Merkez’e ulaşan şikayetlerin ardından görevden alındığı öne sürüldü. Erdoğan’ın isminin CHP Genel Merkezi’nin ilgili sayfasından kaldırıldığı iddiası da kulislerde konuşulan gelişmeler arasında yer aldı.

Hakan Satılmış’ın geleceği de merak konusu oldu

Kadın Kolları Başkanlığı’nda yaşanan krizin ardından CHP Malatya İl Başkanı Hakan Satılmış’ın durumu da parti kulislerinde konuşulmaya başlandı.

Satılmış’ın “mutlak butlan” kararı sonrasında CHP Malatya İl Başkanlığı görevine getirildiği belirtilirken, göreve başlamasının ardından yaşanan bazı gelişmeler teşkilat içerisinde tartışmalara neden olmuştu. Satılmış'ın parti binasına gece saatlerinde çilingir eşliğinde girdiği yönündeki görüntü ve iddialar daha önce yerel basına yansımıştı.

İl başkanlığı görevine geldikten sonra yapılan bazı atamaların da parti içerisinde farklı değerlendirmelere neden olduğu ileri sürüldü.

Solcu Gazete de iddiayı gündeme getirdi

Öte yandan Solcu Gazete'nin haberine göre, “CHP'de Malatya İl Kadın Kolları Başkanı olarak atanan Canan Erdoğan’ın, atandıktan yaklaşık bir hafta sonra görevden alındığı öğrenildi” ifadeleri kullanıldı.

Hakan Satılmış iddiaları yalanladı

CHP Malatya İl Başkanı Hakan Satılmış ise, Canan Erdoğan'ın görevine devam ettiğini, görevden almaların olmadığını Busabah Medya'ya açıkladı.