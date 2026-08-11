TBMM Genel Kurulu’nda uzun süren kritik görüşmelerin ardından oylamaya sunulan kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Ancak oylama sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte parti gruplarındaki katılım oranları mercek altına alındı. AK Parti grubunda toplam 268 kabul oyu çıkarken, 8 milletvekilinin oylamaya katılmadığı görüldü. (TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yasal görevi gereği oylamada yer almadı.)

Oylamada Yer Almayan AK Partili İsimler

Çerçeve Yasa oylamasına katılmayan AK Parti milletvekilleri şunlar oldu:

Bülent Tüfenkci (Malatya Milletvekili)

Tuğrul Türkeş

Kürşad Zorlu

İsmail Emrah Karayel

Ahmet Ersagun Yücel

Sami Çakır

Tahir Akyürek

Lütfi Bayraktar

Partilere Göre Oylama Sonuçları Nasıl Oluştu?

Genel Kurul’daki oylamanın partilere göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

AK Parti: 268 kabul, 9 katılmadı (TBMM Başkanı dahil)

DEM Parti: 55 kabul, 2 katılmadı

MHP: 44 kabul, 2 katılmadı

Yeni Parti: 35 kabul, 54 ret, 2 katılmadı

CHP: 29 kabul, 2 ret, 14 katılmadı

İYİ Parti: 29 ret

Yeni Yol: 16 kabul, 3 çekimser, 1 katılmadı

Bağımsızlar: 7 kabul, 1 ret

Hür Dava: 4 kabul

Yeniden Refah: 4 çekimser

TİP: 3 kabul

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Demokratik Bölgeler: 2 kabul

Emek: 2 kabul

Saadet Partisi: 1 kabul

DSP: 1 kabul

Demokrat Parti: 1 ret

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin kritik oylamaya katılmama gerekçesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haber Merkezi