TBMM Genel Kurulu’nda uzun süren kritik görüşmelerin ardından oylamaya sunulan kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Ancak oylama sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte parti gruplarındaki katılım oranları mercek altına alındı. AK Parti grubunda toplam 268 kabul oyu çıkarken, 8 milletvekilinin oylamaya katılmadığı görüldü. (TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yasal görevi gereği oylamada yer almadı.)
Oylamada Yer Almayan AK Partili İsimler
Çerçeve Yasa oylamasına katılmayan AK Parti milletvekilleri şunlar oldu:
Bülent Tüfenkci (Malatya Milletvekili)
Tuğrul Türkeş
Kürşad Zorlu
İsmail Emrah Karayel
Ahmet Ersagun Yücel
Sami Çakır
Tahir Akyürek
Lütfi Bayraktar
Partilere Göre Oylama Sonuçları Nasıl Oluştu?
Genel Kurul’daki oylamanın partilere göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
AK Parti: 268 kabul, 9 katılmadı (TBMM Başkanı dahil)
DEM Parti: 55 kabul, 2 katılmadı
MHP: 44 kabul, 2 katılmadı
Yeni Parti: 35 kabul, 54 ret, 2 katılmadı
CHP: 29 kabul, 2 ret, 14 katılmadı
İYİ Parti: 29 ret
Yeni Yol: 16 kabul, 3 çekimser, 1 katılmadı
Bağımsızlar: 7 kabul, 1 ret
Hür Dava: 4 kabul
Yeniden Refah: 4 çekimser
TİP: 3 kabul
Demokratik Bölgeler: 2 kabul
Emek: 2 kabul
Saadet Partisi: 1 kabul
DSP: 1 kabul
Demokrat Parti: 1 ret
AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin kritik oylamaya katılmama gerekçesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.