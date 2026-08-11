Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından paylaşılan 11 Ağustos 2026 tarihli verilere göre, Malatya genelinde bugün 11 vatandaş hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşların defin bilgileri ve ailelerin taziye kabullerini gerçekleştireceği adresler netleşti.
İşte 11 Ağustos 2026 Salı günü Malatya’da vefat eden vatandaşların listesi:
1. ALİ KARAKUŞ
- Yaş: 82 | Doğum Yeri: Akçadağ
- Baba - Anne Adı: Hasan - Emine
- Taziye Adresi: Hacıabdi Mh. Hasan Mandal Sk. Battalgazi / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
2. GEVHER CANPOLAT
- Yaş: 100 | Doğum Yeri: Doğanşehir
- Baba - Anne Adı: Hüso - Sultan
- Taziye Adresi: Gazi Mh. Çitil Sk. No:21 Yeşilyurt / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
3. GÜLER TOY
- Yaş: 68 | Doğum Yeri: Akçadağ
- Baba - Anne Adı: Dursun - Ayşe Fatma
- Taziye Adresi: Kernek Mh. Karagözlüler Cami Battalgazi / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
4. ZAFER SUBAŞI
- Yaş: 70 | Doğum Yeri: Malatya
- Baba - Anne Adı: Mahmut - Fatma
- Taziye Adresi: Fırat Mh. Kürsü Sk. No:8 Battalgazi / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
5. MAKBULE ÖZÖZGÜL
- Yaş: 63 | Doğum Yeri: Hekimhan
- Baba - Anne Adı: Kazım - Medine
- Taziye Adresi: Seyran Mh. Firdevs Sk. No:23 Yeşilyurt / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
6. EMRE MORAN
- Yaş: 33 | Doğum Yeri: Malatya
- Baba - Anne Adı: Mehmet Bedri - Senem
- Taziye Adresi: Bostanbaşı Mh. Filistin Cd. TOKİ Evleri M1/07 Blok Yeşilyurt / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
7. BEBEK SEVİM
- Yaş: 0 | Doğum Yeri: Malatya
- Baba - Anne Adı: Kerem - Sevim
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
8. HANIM KELEŞ
- Yaş: 58 | Doğum Yeri: Darende
- Baba - Anne Adı: Ali - Ayşe
- Taziye Adresi: Karıncalık Mh. Kuluncak / Malatya
- Defin Yeri: Karıncalık Mh. Kuluncak Mezarlığı
9. ŞÜKRÜ DALKILIÇ
- Yaş: 62 | Doğum Yeri: Pütürge
- Baba - Anne Adı: Osman - Sultan
- Taziye Adresi: Nohutlu Mh. Pütürge / Malatya
- Defin Yeri: Nohutlu Mh. Pütürge Mezarlığı
10. AHMET BAŞTÜRK
- Yaş: 66 | Doğum Yeri: Malatya
- Baba - Anne Adı: Hasan - Refika
- Taziye Adresi: Topşöğüt Mh. Karşıyaka Mevkii Gül Sk. Yeşilyurt / Malatya
- Defin Yeri: Topşöğüt Mh. Yeşilyurt Mezarlığı
11. KADİR DALKIRAN
- Yaş: 50 | Doğum Yeri: Tarsus
- Baba - Anne Adı: Ali - Yüksel
- Taziye Adresi: Adana
- Defin Yeri: Adana Mezarlığı
Muhabir: Nisa Taştan