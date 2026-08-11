Edinilen bilgilere göre yangın, Pütürge ilçesine bağlı Aktarla Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz çıkış sebebi tespit edilemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir araziye yayıldı. İhbarın ardından bölgede büyük bir teyakkuz başladı.

Alevler Rüzgarın Etkisiyle Yayıldı: Söndürme Çalışmaları Zamanla Yarışıyor

İtfaiye ve orman ekipleri alevlere ilk andan itibaren müdahale ederken, yangının daha fazla büyümesini engellemek adına merkeze de takviye çağrısı yapıldı. Çağrı üzerine merkezden 3 arazözün yanı sıra 35 ton su kapasiteli dev bir arazöz daha yangın bölgesine yönlendirildi.



Öte yandan, engebeli arazide yol açmak ve yangının önünü kesmek amacıyla Pütürge’den görevlendirilen 4 iş makinesinin de olay yerine ulaşmak üzere olduğu bildirildi.

Ekiplerin ve bölgeye sevk edilen takviye güçlerin yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor.