Malatya’nın Pütürge ilçesine bağlı Örmeli Mahallesi’nde meydana gelen orman yangını yürekleri ağza getirdi. Yükselen alevlerin ardından adeta zamanla yarışan devletin tüm ilgili kurumları, bölgeyi abluka altına alarak koordineli bir söndürme çalışması başlattı. 5 Temmuz 2026 sabahı saat 09.20 itibarıyla kontrol altına alındığı açıklanan yangın bölgesinde, alevlerin yeniden parlama riskine karşı hem havadan hem de karadan çok yönlü soğutma ve kontrol çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Yangının yeniden başlamasını önlemek amacıyla riskli alanlarda gerekli kontroller titizlikle sürdürülüyor, ilgili kurumlar tarafından saha sürekli gözetim altında tutuluyor.

AFAD:2 araç 6 personel Jandarma: 2 araç 20 personel

İtfaiye: 6 araç 28 personel, 9 iş makinası

Orman: 9 araç 40 personel çevre illerden 6 araç 25 personel

DSİ 1 araç 3 personel

Karayolları:1 kepçe

Kızılay: 2 araç 3 personel 500 kişilik su ve gıda yardımı ile olay yerine intikal etti. Toplam 38 araç 126 personel ile yangına müdahale ediliyor.

1 yangın söndürme helikopteri çalışmaya katıldı. Havadan soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yapılan çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.