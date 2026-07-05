Malatya genelinde evlerini kaybeden vatandaşları güvenli, modern ve huzurlu yuvalarına kavuşturmak amacıyla yürütülen kalıcı deprem konutları projelerinde en somut adımlardan biri daha atılıyor. Felaketin hemen ardından temelleri atılan ve yoğun bir mesaiyle yapımı tamamlanan Çamurlu Mahallesi’ndeki dev etapların teslim takvimi resmi olarak belirlendi.

ÇAMURLU MAHALLESİ’NDE ANAHTARLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Çamurlu Mahallesi Akpöğür bölgesinde heyecanla beklenen projeler, altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarının eksiksiz olarak bitirilmesiyle birlikte 9 Temmuz 2026 Perşembe günü itibarıyla hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacak.

Teslim takvimi netleşen dev yatırımların detayları ise şu şekilde:

1. Etap kapsamında: 865 adet konut ve 15 adet dükkan,

2. Etap kapsamında: 875 adet konut, 14 adet dükkan ve bölge sakinlerinin ibadet ihtiyacını karşılayacak 1 adet cami,

altyapı ve çevre düzenlemeleriyle birlikte eş zamanlı olarak vatandaşların kullanımına sunulacak.

DEPREME DAYANIKLI YENİ BİR YAŞAM ALANI

Depreme tam dayanıklı, radye temel ve tünel kalıp sistemiyle modern mühendislik standartlarına uygun olarak inşa edilen bu yeni yaşam alanları; sadece birer ev değil, aynı zamanda çocuk oyun parkları, geniş yeşil alanları ve yürüyüş yollarıyla eksiksiz bir mahalle kültürü sunuyor.

Çamurlu Mahallesi Akpöğür bölgesindeki anahtar teslimlerinin tamamlanmasıyla birlikte, binlerce aile daha güvenli ve huzurlu yuvalarında yepyeni bir hayata ilk adımı atacak ve depremin izlerini büyük ölçüde silmiş olacak.