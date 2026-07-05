Malatya genelinde şebeke bakım, onarım ve altyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İlgili elektrik dağıtım şirketi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 5 Temmuz 2026 Pazar günü kentin en yoğun nüfusuna sahip ilçeleri Battalgazi ve Yeşilyurt'ta geniş kapsamlı planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek. Hafta sonu planlarınızı yapmadan önce mutlaka göz atmanız gereken, kesintiden etkilenecek mahalleler ve saat dilimleri belli oldu.

MALATYA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK MAHALLELER LİSTESİ

Ekran görüntüsündeki resmi verilere göre, 5 Temmuz Pazar günü elektrik alamayacak bölgeler ve saat aralıkları şu şekildedir:

Battalgazi İlçesi Kesinti Listesi:

Karakaşçiftliğiköyü Mahallesi: Saat 09:30 ile 17:00 arasında (Yaklaşık 7.5 saat)

Saat 09:30 ile 17:00 arasında (Yaklaşık 7.5 saat) Çolakoğlu Mahallesi: Saat 09:30 ile 17:00 arasında (Yaklaşık 7.5 saat)

Saat 09:30 ile 17:00 arasında (Yaklaşık 7.5 saat) Kadıçayırı Mahallesi: Saat 09:30 ile 17:00 arasında (Yaklaşık 7.5 saat)

Saat 09:30 ile 17:00 arasında (Yaklaşık 7.5 saat) Hasırcılar Mahallesi: Saat 09:30 ile 17:00 arasında (Yaklaşık 7.5 saat)

Saat 09:30 ile 17:00 arasında (Yaklaşık 7.5 saat) Karabağlar Mahallesi: Saat 09:00 ile 16:00 arasında (Yaklaşık 7 saat)

Saat 09:00 ile 16:00 arasında (Yaklaşık 7 saat) Meydanbaşı Mahallesi: Saat 09:00 ile 16:00 arasında (Yaklaşık 7 saat)

Saat 09:00 ile 16:00 arasında (Yaklaşık 7 saat) Yeni Mahalle: Saat 09:00 ile 16:00 arasında (Yaklaşık 7 saat)

Yeşilyurt İlçesi Kesinti Listesi:

İkizce Mahallesi: Saat 09:00 ile 17:00 arasında (Yaklaşık 8 saat)

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Yetkililer, kesinti saatlerinde elektrikle çalışan cihazların zarar görmemesi adına vatandaşların gerekli önlemleri alması ve özellikle kombi, buzdolabı gibi hassas cihazlar konusunda dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Çalışmaların planlanandan önce bitmesi durumunda enerjinin belirtilen saatten önce verilebileceği de unutulmamalıdır.