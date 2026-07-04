Slovenya'da kamp yapan turuncu-siyahlı kafile hazırlık sürecinin bir bölümünü Türkiye'de geçirmeyi kararlaştırdı. Ukrayna kulübünün resmi internet sitesi, Trendyol 1. Lig'in yeni takımıyla özel bir müsabaka planlandığını duyurdu.

KARŞILAŞMA YİRMİ ALTI TEMMUZ'DA

İki takım 26 Temmuz Pazar günü Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda sahaya çıkacak.

Yeni sezon öncesi eksiklerini görmek isteyen teknik heyetler için ciddi bir sınav niteliği taşıyan müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

MÜCADELE İNTERNETTEN YAYIMLANACAK

Futbolseverler bu maçı dijital platformlar aracılığıyla takip edebilecek. Ukrayna ekibi, stadyuma gidemeyen taraftarlar için karşılaşmayı kendi resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayımlayacağını bildirdi.

İLK SEZONUNDA ŞAMPİYONLUK KUPASINI KALDIRDI

1 Temmuz 2025 tarihinde göreve başlayan Arda Turan, takımıyla geçirdiği ilk yılında büyük bir çıkış yakaladı. Genç teknik adam bir buçuk yıllık aranın ardından Shakhtar Donetsk'i yeniden ligin zirvesine taşıyarak şampiyonluk yaşadı.

Lig yönetiminin resmi internet sitesinde düzenlediği oylama sonucunda Turan, rakiplerini geride bırakıp Ukrayna'da sezonun en iyi teknik direktörü unvanını kazandı.

Turuncu-siyahlı ekip yerel ligdeki bu başarısını Avrupa arenasına da taşıdı. Ukrayna temsilcisi, UEFA Konferans Ligi'nde yarı final oynadı.

ELLİ BİR MAÇTA OTUZ İKİ GALİBİYET

Hücum ağırlıklı dört-üç-üç dizilişini tercih eden Turan, takımıyla geride kalan sezonda tüm kulvarlarda elli bir resmi müsabakaya çıktı.

Shakhtar Donetsk bu maçların otuz ikisini kazanırken on birinde sahadan beraberlikle ayrıldı. Ukrayna ekibi sezon boyunca sadece sekiz yenilgi aldı.