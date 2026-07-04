Geçtiğimiz sezon küme düşmesi beklenirken play-off finalinde Middlesbrough'yu mağlup ederek İngiliz futbolunun zirvesine yerleşen takımda hazırlıklar hızlandı. Zorlu lig maratonu öncesinde Transfermarkt platformuna konuşan kulüp sahibi Acun Ilıcalı, takımın kadro mühendisliğini ve vizyonunu anlattı.

LİGDE KALICI OLMAK BİRİNCİ HEDEF

İngiliz futbolunun en üst seviyesinde mücadele edecek takımın hedeflerini netleştiren Ilıcalı, birinci önceliklerinin ligde tutunmak olduğunu belirtti.

İlerleyen süreçte Avrupa kupalarında yer almayı planlayan kulüp başkanı, şampiyonluk ihtimaline yönelik soruları yanıtladı. Dünyada futbolda her an her şeyin olabileceğini hatırlatan Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

"Çok büyük bir hayal ama futbolda imkansız diye bir şey yok. Leicester City örneği var; dünyada futbolda her an her şey olabilir. Yine de gerçekçi olmak gerekirse bizim ilk hedefimiz ligde kalıcı olmak, bir sonraki hedefimiz ise Avrupa kupalarına katılabilmek"

TRANSFERE YÜZ ELLİ MİLYON AVRO

Yeni sezon öncesi yürütülen çalışmalara değinen Ilıcalı harcama limitlerini duyurdu. Takımın oyuncu maaşları ve bonservis bedellerini kapsayacak toplam bütçesi yaklaşık 150 milyon avro olacak.

Yönetim bu bütçeyi kullanarak kadroyu genişletecek.

Ilıcalı kulübe katılacak yeni isimlerin sayısını "Kadromuza yaklaşık 11-12 yeni oyuncu katmayı planlıyoruz." sözleriyle ilan etti.