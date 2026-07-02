Malatya’nın ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan iş insanlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi. Programa Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, sanayici ve yatırımcılar ile Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

MALATYA’DA 125 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM İNŞA EDİLDİ

Programda konuşan Vali Seddar Yavuz “Bugün sizlerle Malatya'nın mevcut durumu ile önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerimizi değerlendirmek ve şehrimizin geleceğine dair fikir alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldik. Yeniden yapılanma sürecinde önemli bir aşamaya gelen Malatya'nın artık yeni gündemi; sanayi, ticaret, turizm, kültür, sanat ve spor olmalıdır. Şehrimizde bugüne kadar 104 bini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından, yaklaşık 21 bini yerinde dönüşüm kapsamında olmak üzere toplam 125 bin bağımsız bölüm, 13 bin 178 iş yeri ve 16 bin 500 kırsal konut inşa edildi. İş yerlerinin büyük bölümü teslim edilirken, İnönü Caddesi'ndeki çalışmalar son aşamaya geldi, Kışla Caddesi'nde ise anahtar teslimleri başladı” sözlerine yer verdi.

TURİZM ALANINDA PROJELER

“Bundan sonraki süreçte Malatya'nın ekonomik dinamizmini artırmaya odaklanacağız” diyen Vali Yavuz, “Özellikle turizm alanında Elazığ ve Adıyaman başta olmak üzere bölge illeriyle ortak destinasyonlar oluşturarak şehrimizi daha fazla ziyaretçiyle buluşturmayı hedefliyoruz. Ticaretimizin güçlenmesi için sermayenin dönüş hızını artıracak adımlar atacak, tanıtım faaliyetlerine ağırlık vereceğiz. Yaklaşık 153 bin örgün eğitim öğrencisi ve 55 bin üniversite öğrencisi bulunan Malatya’da gençlerimizin spor, kültür ve sanat faaliyetlerine daha aktif katılımını sağlayacak yeni projeleri hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

MALATYASPOR’A DESTEK ÇAĞRISI

Malatyaspor hakkında konuşan Yavuz, “Spor altyapısına yapılan yatırımları güçlü kulüpler ve yeni organizasyonlarla desteklemeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda, Malatya’nın ortak değeri olan Efsane Malatyaspor’un yeniden eski başarılı günlerine kavuşması ve hak ettiği konuma ulaşması için iş dünyamızın desteklerini bekliyoruz. Şehrimizin birlik ve beraberlik ruhuyla hareket ederek, kamu kurumlarımız, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşlarımız ve iş dünyamızın katkılarıyla Malatyaspor’u yeniden hak ettiği başarı seviyesine taşıyacağımıza inanıyorum” sözlerini kullandı.

“Kültür Yolu Festivali gibi organizasyonlar hem şehrimizin tanıtımına hem de esnafımıza önemli katkılar sunmaktadır. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 450.000 kişinin katıldığı festivalin oluşturduğu ekonomik ve sosyal hareketliliği daha da geliştirmeyi hedefliyoruz” diyen Vali Seddar Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Malatya'nın potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek, üretimi, yatırımı ve istihdamı artırmak için tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.”