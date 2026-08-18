Malatya genelinde yağışlı hava dalgası etkisini gösteriyor. Açıklanan güncel verilere göre, il merkezi dahil olmak üzere 13 ilçenin tamamında gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış hakim olacak. Hava sıcaklıklarında ise ilçeler arasında belirgin farklılıklar göze çarpıyor. Kentin en yüksek sıcaklığı 34°C ile Doğanyol’da ölçüldü.

İlçe İlçe Beklenen Hava Durumu ve Sıcaklık Değerleri:

Doğanyol: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (20°C / 34°C)

Darende: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (15°C / 32°C)

Kale: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (21°C / 32°C)

Yazıhan: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (18°C / 32°C)

Malatya (Merkez): Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (18°C / 31°C)

Akçadağ: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (16°C / 31°C)

Battalgazi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (18°C / 31°C)

Pütürge: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (18°C / 31°C)

Yeşilyurt: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (18°C / 31°C)

Hekimhan: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (17°C / 30°C)

Arapgir: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (18°C / 29°C)

Arguvan: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (17°C / 29°C)

Doğanşehir: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (14°C / 29°C)

Kuluncak: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı (14°C / 29°C)

Aniden bastırma ihtimali bulunan lokal kuvvetli yağışlar, ani su baskınları ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.