Malatya’da sabah saatlerinde yükselen dumanlar kentte paniğe neden oldu. Olay, saat 06.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Salköprü Mahallesi Canpolat Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bölgedeki bir şantiyede işçilerin konakladığı prefabrik yatakhanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Ahşap ve prefabrik malzemenin etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, tüm yapıyı sardı. Şehrin birçok noktasından görülen yoğun duman ve alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, yangını kontrol altına almak ve çevre yapılara sıçramasını önlemek amacıyla müdahalesini sürdürüyor. Sağlık ekipleri olası bir olumsuzluğa karşı bölgede hazır bekletilirken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Yangının çıkış nedeni ve olayda yaralanan veya etkilenen işçinin olup olmadığına ilişkin incelemeler devam ediyor.