Saha denetimleri ve nokta operasyonlar sayesinde, yasa dışı geçişleri organize eden şebekelere geçit verilmiyor.

Rakamlarla Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Tablosu

Temmuz ayı itibarıyla yürütülen kapsamlı operasyonlar sonucunda insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı yapan organizatörler tek tek tespit edilerek adalete teslim edildi:

Düzenlenen Operasyon: 12

Yakalanan Organizatör: 18

Tutuklanan Organizatör: 3

2025 - 2026 Karşılaştırması: Operasyon Verilerinde Keskin Düşüş

Güvenlik güçlerinin bölgedeki caydırıcı önlemleri ve artan saha hakimiyeti, suç oranlarının ve operasyon ihtiyacının belirgin şekilde gerilemesini sağladı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ortaya çıkan veriler şu şekilde:

2025 - 2026 Karşılaştırmalı Operasyon Verileri

Operasyon Sayısı: 2025 yılında 39 olan operasyon sayısı, 2026 yılının Temmuz ayı itibarıyla 12'ye gerileyerek yüzde 69,2 oranında azaldı.

Yakalanan Organizatör Sayısı: Geçtiğimiz yıl 56 organizatör yakalanmışken, bu sayı 18’e düşerek yüzde 67,8'lik bir gerileme kaydetti.

Tutuklanan Organizatör Sayısı: 2025'te 9 olan tutuklama sayısı ise 3'e düşerek yüzde 66,6 oranında azalmış oldu.