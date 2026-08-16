Malatya il genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla yürütülen kararlı mücadele 2026 yılının Temmuz ayında da hız kesmeden devam etti. Malatya Valiliği bünyesinde yürütülen güvenlik ve asayiş verilerine göre; emniyet ve jandarma ekiplerinin koordineli saha taramaları sonucunda suçlulara göz açtırılmadı.

Suçlular Tek Tek Toplandı: İşte Temmuz Ayı Bilançosu

Temmuz 2026 itibarıyla gerçekleştirilen titiz takipler ve yol uygulamalarında aranan şahıslara darbe vuruldu:

-Hakkında 1.261 kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

-İfadeye yönelik aranan, para cezası bulunan veya tazyik hapsi kapsamında olan 2.458 şahıs yakalandı.

-Tüm operasyonlar neticesinde toplam 3.719 aranan şahıs adalet önüne çıkarıldı.

2025 Yılına Göre Dikkat Çeken Değişimler

Açıklanan veriler, 2025 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında kolluk kuvvetlerinin odak noktasını ve sahadaki değişimi açıkça ortaya koyuyor:

-Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan suçluların yakalanma oranı bir önceki yıla göre yüzde 1,6 artış gösterdi. Ekiplerin özellikle ağır cezalı firarilere odaklandığı görüldü.

-İfade ve para cezası nedeniyle aranan şahısların yakalanmasında yüzde 25,7’lik bir azalma kaydedildi.

-Yakalanan toplam aranan şahıs sayısı ise geçen yıla oranla yüzde 18 azalarak 3.719 olarak gerçekleşti.

Kolluk kuvvetlerinin kent genelinde suç ve suçluya karşı yürüttüğü kararlı operasyonların ve alan hakimiyeti denetimlerinin gelecek aylarda da artarak devam edeceği bildirildi.