Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde yürütülen titiz çalışmaların ardından 2026 Temmuz sonu asayiş bilançosu kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan veriler şehir genelinde asayiş olaylarının kontrol altına alındığını gösterse de malvarlığına karşı işlenen belirli suç türlerindeki hareketlilik dikkat çekti.

Malatya’da Suç Oranları Düştü: 14 Binden Fazla Olay Meydana Geldi

2026 yılının Temmuz ayı itibarıyla Malatya genelinde toplam 14.260 asayiş olayı kayıtlara geçti. Emniyet ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucunda 1.215 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 420 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2025 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında genel asayiş tablosundaki değişim şu şekilde gerçekleşti:

Toplam olay sayısı yüzde 3,9 azaldı.

Gözaltı sayısı yüzde 18,6 azaldı.

Tutuklu sayısı yüzde 20,3 azaldı.

Malatya’da Evden Hırsızlık Arttı! Kaç Olay Yaşandı?

Açıklanan raporda okuyucuların ve kent sakinlerinin en çok dikkatini çeken detay evden hırsızlık vakaları oldu. Diğer hırsızlık türlerinde büyük düşüşler yaşanırken, evden hırsızlık olayları yükseliş eğilimi gösterdi.

Evden Hırsızlık Sayısı Kaç Oldu?

2025 yılında 171 olarak kaydedilen evden hırsızlık olayı, 2026 Temmuz ayı itibarıyla 181'e yükseldi. Bu durum, evden hırsızlık vakalarında yüzde 5,8'lik bir artış meydana geldiğini ortaya koydu.

Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlarda Dikkat Çeken Değişim!

Malatya'da hırsızlık ve dolandırıcılık türlerine göre yaşanan değişimler, kolluk kuvvetlerinin sahadaki baskısının bazı suç türlerini adeta bıçak gibi kestiğini gösterdi.

Evden Hırsızlık Olayları Neden Arttı? Yeni Yerleşim Alanları; Kimse Kimseyi Tanımıyor

Son dönemde yaşanan hırsızlık olaylarındaki artışın arkasında, deprem sonrası değişen sosyal doku ve dönemsel göçler önemli bir rol oynuyor. Afet sonrası yeni yerleşim alanlarına ve toplu konutlara taşınan insanların henüz birbirini yeterince tanımaması, binalara girip çıkan yabancıların dikkat çekmesini zorlaştırarak hırsızlara elverişli bir ortam sunuyor. Buna ek olarak, bölgede kayısı hasadı döneminin başlamasıyla birlikte halkın büyük çoğunluğunun köylere ve bahçelere gitmesi, şehir merkezindeki evlerin uzun süre boş kalmasına neden oluyor. Komşuluk denetiminin zayıfladığı bu geçiş sürecinde boş kalan konutlar ve yabancı trafiğinin yoğun olduğu yeni binalar, maalesef hırsızlık vakalarının artmasına zemin hazırlıyor.

Hangi Suçlar Düştü?

İş Yeri ve Kurumdan Hırsızlık: 122'den 63'e düşerek yüzde 48,3 gibi rekor bir oranda azaldı.

Motosiklet Hırsızlığı: 31'den 16'ya geriledi ve yüzde 48,3 azaldı.

Dolandırıcılık: 1.083 vakadan 936'ya gerileyerek yüzde 13,5 azaldı.

Otodan Hırsızlık: 29'dan 22'ye düşerek yüzde 24,1 azaldı.

Oto Hırsızlığı: 13'ten 9'a geriledi, yüzde 30,7 azaldı.

Kapkaç: Malatya genelinde kapkaç vakası 1'den 0'a düşerek yüzde 100 oranında tamamen sıfırlandı.

Hangi Suçlar Yükseldi?

Yağma (Gasp) Olayları: Geçtiğimiz yıl 37 olan gasp vakası, bu yıl 45'e yükselerek yüzde 21,6 artış gösterdi.

Evden Hırsızlık: 171'den 181'e çıkarak yüzde 5,8 arttı.

Malatya 2026 Temmuz Asayiş ve Güvenlik Özet Tablosu

Toplam Asayiş Olayı: 2026 Temmuz itibarıyla 14.260 adet (yüzde 3,9 azaldı)

Gözaltı Sayısı: 2026 Temmuz itibarıyla 1.215 kişi (yüzde 18,6 azaldı)

Tutuklu Sayısı: 2026 Temmuz itibarıyla 420 kişi (yüzde 20,3 azaldı)

Evden Hırsızlık: 2025 yılında 171 adet iken 2026 Temmuz itibarıyla 181 adede yükseldi (yüzde 5,8 artış)

İş Yeri / Kurumdan Hırsızlık: 2025 yılında 122 adet iken 2026 Temmuz itibarıyla 63 adede geriledi (yüzde 48,3 azalış)

Motosiklet Hırsızlığı: 2025 yılında 31 adet iken 2026 Temmuz itibarıyla 16 adede geriledi (yüzde 48,3 azalış)

Dolandırıcılık: 2025 yılında 1.083 adet iken 2026 Temmuz itibarıyla 936 adede geriledi (yüzde 13,5 azalış)

Otodan Hırsızlık: 2025 yılında 29 adet iken 2026 Temmuz itibarıyla 22 adede geriledi (yüzde 24,1 azalış)

Oto Hırsızlığı: 2025 yılında 13 adet iken 2026 Temmuz itibarıyla 9 adede geriledi (yüzde 30,7 azalış)

Yağma (Gasp): 2025 yılında 37 adet iken 2026 Temmuz itibarıyla 45 adede yükseldi (yüzde 21,6 artış)

Kapkaç: 2025 yılında 1 adet iken 2026 Temmuz itibarıyla 0 adede geriledi (yüzde 100 azalış - sıfırlandı)