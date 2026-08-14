Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ağustos ayı toplantısında Hekimhan’ın Bahçelievler Mahallesi’ni ilgilendiren imar planı değişikliği gündeme geldi. 1010 ada 168 ve 170 numaralı parsellerin bulunduğu bölgede ulaşımın daha düzenli hale getirilmesi amacıyla 10 metre genişliğinde yeni bir imar yolu planlanması için hazırlanan dosya, İmar Komisyonu tarafından incelendi. Daha önce Hekimhan Belediye Meclisi tarafından kabul edilen plan değişikliği, Büyükşehir Belediyesi’nin teknik değerlendirmesinin ardından şehircilik ilkeleri ve üst ölçekli plan kararları açısından uygun bulundu.

Hekimhan Belediye Meclisi'nin Kararı Aynen Kabul Edildi

Dosya içeriğinde yapılan incelemelerde; Hekimhan İlçesi, Bahçelievler Mahallesi 1010 ada 168 ve 170 numaralı parsellerin bulunduğu alanda ulaşımı rahatlatmak amacıyla 10 metre genişliğinde imar yolu planlanmasına karar verildi.



Söz konusu alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin daha önce Hekimhan Belediye Meclisi’nin 04.02.2026 tarih ve 2026/9 sayılı kararıyla kabul edildiği hatırlatıldı.

Şehircilik İlkelerine Uygun Bulundu

Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu tarafından yapılan teknik değerlendirmede, Hekimhan'dan gelen talebin mevzuata uygunluğu mercek altına alındı. Hazırlanan rapor doğrultusunda plan değişikliğinin; genel planlama kriterlerine, şehircilik ilkelerine ve üst ölçek imar planı kararlarına tam uyum sağladığı tespit edildi. Komisyon, Hekimhan Belediye Meclisi’nden gelen kararı ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle aynen uygun görerek meclis onayına sundu.