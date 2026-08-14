Malatya’da her gün binlerce kişinin işe, okula, hastaneye ya da evine ulaşmasını sağlayan MOTAŞ otobüslerinin direksiyonunda, şehrin hafızasına tanıklık eden isimler bulunuyor. Onlardan biri de Mehmet Kaplanoğlu. Tam 19 yıldır MOTAŞ bünyesinde çalışan Kaplanoğlu, bu süre içerisinde Malatya’nın değişimine, trafik yoğunluğuna, yolcuların hikâyelerine ve belediye yönetimindeki değişimlere yakından tanıklık etti. Busabah Medya ekibi de bu kez haberi otobüsün içinden yaptı ve direksiyonda Kaplanoğlu’na eşlik ederek yıllara yayılan meslek hikayesini dinledi.

“19 Senedir MOTAŞ’ta Çalışıyorum, İşimi Severek Yapıyorum”

Uzun yıllardır direksiyon başında olan Kaplanoğlu, mesleğine bağlılığını anlatırken ilk olarak çalışma hayatından söz etti. Mehmet Kaplanoğlu,

“19 senedir MOTAŞ’ta çalışıyorum. Memnunum, işimi de severek yapıyorum. Ortamımız güzeldir. İşimi tekrar söylüyorum; severek yapıyorum, mutluyum. Bir sıkıntım yok yani.”

Kaplanoğlu’nun MOTAŞ öncesindeki meslek hayatı ise uzun yol şoförlüğüne dayanıyor. Malatya’da şehir içi ulaşımda direksiyon başına geçmeden önce özel bir firmada uzun yol şoförlüğü yapan Kaplanoğlu, daha sonra MOTAŞ’a geçtiğini şu sözlerle anlattı:

“İlk olarak uzun yolda çalıştım, özel bir otobüs firmasında. Ondan sonra oradan ayrıldım, buraya girdim. Keşke de evvel gireydim. 15 sene de özel firmada çalıştım. Ondan sonra Allah nasip etti, Cemal Akın Başkanın zamanında girdim buraya. 19 senedir de buradayım.”

19 Yılda 4 Belediye Başkanı Gördü

Kaplanoğlu’nun MOTAŞ’taki çalışma hayatı yalnızca direksiyon başında geçen yıllardan ibaret değil. Aynı zamanda Malatya’da dört farklı belediye başkanının dönemine tanıklık ettiğini söyledi.

Kendisine “Kaç belediye başkanıyla çalıştın?” diye sorulduğunda isimleri tek tek sıraladı:

“Cemal Akın zamanında burada işe başladım. Cemal Akın, Ahmet Çakır, Selahattin Başkanımız, bir de şimdiki Sami Er Başkanımız. Meslek hayatımda 4 belediye başkanıyla çalışmış oldum.”

“Hiç Kaza Yapmadım”

Yıllar içerisinde farklı yönetim dönemlerini gören Kaplanoğlu, görev yaptığı süre boyunca herhangi bir kazaya karışmamasını da özellikle vurguladı.

“Çok şükür kazam yoktur. Yani sıkıcı bir durum olmadı burada hiçbir zaman. Olmaması için elimden gelen çabayı gösteriyorum.”

Yolcularla Arasındaki Sırrı Tek Cümleyle Açıkladı

Kaplanoğlu, yıllardır direksiyon başında olmasına rağmen yolcularla ciddi bir sorun yaşamadığını şu sözlerle ifade etti:

“Yolcularla aram gayet güzeldir. Elimden geldiği kadar kırmamaya çalışıyorum. Kırdığım yolcu olmamıştır, zannetmiyorum. Şimdiye kadar hiçbir yolcuma terslik yapmamışımdır. Çok ters yolculara da çok denk geldim ancak onlara hep güzel yaklaştığım için aramızda bir sıkıntı çıkmadı”

Kaplanoğlu, bu durumu güler yüze, tatlı dile yordu. Ona göre,

“Güler yüzlü karşıladığın zaman yolcu illaki sana bir ters tepki vermez. Ters bir durum yaşandığında be güzellikle izah ediyorum; trafik kalabalıktı ya da yol kapalıydı, ondan gecikmeli gelmişizdir, kusura bakmayın”

sözleriyle yaklaşımını anlattı.

“Birinin Susması Lazım”

Mesleğe yeni başlayan şoförlere de yılların deneyimiyle tavsiyelerde bulunan Kaplanoğlu, direksiyon başında yaşanabilecek bir tartışmanın büyümemesi için en önemli yöntem, karşılık vermemektir, dedi. Ona göre,

“Size bir şey söylediği zaman siz üstelemeyin. Güzel bir dille anlatın, söyleyin. Siz ona laf söyleseniz, en son o sana söyleyecek, o sana söyleyecek, sen ona söyleyeceksin; tabii ki olay büyür. Onun için sesinizi çıkarmayacaksınız.”

Kaplanoğlu bu yaklaşımını tek cümleyle de özetledi:

“Birinin susması lazım.”

Bir Yolcunun Söylediği Söz Yıllar Sonra Bile Aklında

19 yıllık MOTAŞ mesaisinde unutamadığı anılar da yaşayan Kaplanoğlu, bunlardan birini özellikle anlattı.

Bir gün kullandığı otobüsün arıza yaptığını belirten Kaplanoğlu, yolcuların büyük bölümünün araçtan ayrıldığını, ancak bir yolcunun kendisini beklemeye devam ettiğini söyledi.

“Bir sefer oldu. O da araba arıza vermişti. Yolcuların çoğu gitti, bir tanesi kaldıydı. ‘Ben seni sevdim’ dedi. ‘Seni bırakmayacağım abi’ dedi. ‘Araba gelsin, yapılsın, beraber gideceğiz’ dedi.”

Yıllarca Mesleğe Bakış Açısı Değişmemiş

Bugün 19 yılın ardından hala aynı işin başında olan Kaplanoğlu’nun mesleğine bakışı ise değişmemiş:

“Baştan bir insan bir işi yaptığı zaman severek yapması lazım. Ben de bu işimi seviyorum, severek yapıyorum. İşini severek yaptıktan sonra hiçbir sıkıntı çıkmaz.”