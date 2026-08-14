Malatya Küçük Sanayi Sitesi’ndeki oto tamir esnafıyla yapılan görüşmeler, araç markalarının saha karnesini ve sanayi mesaisini ortaya koydu. Bölgedeki sürücülerin en çok merak ettiği konulara yanıt veren ustalar, dükkanlarına giren araç çeşitliliğine dayanarak sanayiye yolu en çok ve en az düşen markaları sıraladı.

"Fransız Grubu, Range ve BMW Sanayiyle Problemli"

Sanayi ustası Yakup Polat, sanayide en sık ve en az karşılaşılan araç gruplarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Polat sanayiye en çok gelen araba markaları için

"Grup içerisinde Fransız grubu araçlar, bir de Range, BMW... Bunlarda onlar kadar olmasa da bunlarda var, sanayiyle alakalı problemli araçlar bunlardır"

ifadelerini kullandı.

En az arıza veren grupların için ise Polat,

"Japon, Kore grubudur. Bunlarda Toyota'dır, Honda'dır, Hyundai'dir... Bu tarz ürünler çok sanayiyle ilgisi, alakası olmayan araçlar. Tabi yeni nesillerde elektronik arıza bunlarda da var yalnız"

diye konuştu.

Yeni Nesil Araçlarda Elektronik Arızalar Çok Oluyor

Arıza türlerindeki değişime dikkat çeken Yakup Polat, yeni araçlardaki beyin fonksiyonlarına vurgu yaptı. Polat

"Yeni nesil araçlarda elektronik arızalar genelde çok geliyor. Çünkü şu anki yeni nesil araçların hepsi beyin fonksiyonları yüksek olduğu için, fazla olduğu için bunlarla alakalı arıza çok. Ama eski araçlarda böyle bir şey yok. Statik, kendi halinde olan arızalardır yani. Zaman aşımına uğramış olanlar"

dedi.

Sürücülere Malatya yol şartlarını ve kullanım koşullarını hatırlatan Polat,

"Sadece bakımı, servisle alakalı yedek parçası uygun ürünler kullanılırsa hem aracın ömrü hem de kendilerinin cebindeki para oranı da düşük olmuş olur"

tavsiyesinde bulundu.

Sanayiye En Çok ve En Az Gelen 5 Marka

Meslekte 24. yılını dolduran usta Onur Çalışkan ise sanayiye arıza için en çok ve en az gelen 5 markayı tek tek sıraladı.

Çalışkan’ın aktardığına göre en çok arıza için gelen 5 marka:

Citroen Peugeot Volkswagen Fiat Renault

Sanayiye en az gelen 5 marka ise:

Mitsubishi Kia Honda Audi Mercedes

"10 Binde Bir Periyodik Bakım Şart"

Çalışkan, sürücülerin dikkat etmesi gereken hususları sıralarken araç sahiplerine bakım uyarısında bulundu. Çalışkan

"Arabalarının bakımlarını zamanında yaptırsınlar. Yağına, suyuna, trigerine, periyodik bakımlarına dikkat etsinler. 10 binde bir periyodik bakımlar yapmaları lazım”

ifadelerini kullandı.