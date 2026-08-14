Kent genelinde sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için Merkez (Battalgazi ve Yeşilyurt) ve Eski Malatya bölgelerinde belirlenen eczaneler 24 saat boyunca kesintisiz hizmet sunacak.
Sağlık ihtiyacı duyan vatandaşların doğrudan ulaşabilmesi için nöbetçi eczanelerin adres ve telefon bilgileri şu şekilde paylaşıldı:
Merkez Nöbetçi Eczaneler
Orhanoğlu Eczanesi
Adres: Fırat Mahallesi, Yusuf Özal Caddesi (İnderesi Esenlik Market Yanı) No: 14/D – Battalgazi
Telefon: 0533 548 46 25
Hizmet Süresi: 24 Saat Açık
Nur Eczanesi
Adres: Yıldıztepe Mahallesi, Yeşilçam Caddesi (Yeşilçam Sosyal Tesisi Karşısı) No: 28
Telefon: 0422 502 55 55
Hizmet Süresi: 24 Saat Açık
Anıl Eczanesi
Adres: Turgut Özal Bulvarı, Hastane Karşısı (Shell Benzinlik Yanı) No: 13/A
Telefon: 0422 211 37 44
Hizmet Süresi: 24 Saat Açık
Bade Eczanesi
Adres: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt Semt Pazarı Üstü, Kozluk Sokak No: 2/B – Yeşilyurt
Telefon: 0422 336 44 36
Hizmet Süresi: 24 Saat Açık
Eski Malatya Nöbetçi Eczane
Menengiç Eczanesi
Adres: Meydanbaşı Mahallesi, Osman Ateş Caddesi No: 85 – Battalgazi
Telefon: 0422 999 10 23
Hizmet Süresi: 24 Saat Açık