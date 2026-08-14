Kent genelinde sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için Merkez (Battalgazi ve Yeşilyurt) ve Eski Malatya bölgelerinde belirlenen eczaneler 24 saat boyunca kesintisiz hizmet sunacak.

Sağlık ihtiyacı duyan vatandaşların doğrudan ulaşabilmesi için nöbetçi eczanelerin adres ve telefon bilgileri şu şekilde paylaşıldı:

Merkez Nöbetçi Eczaneler

Orhanoğlu Eczanesi

Adres: Fırat Mahallesi, Yusuf Özal Caddesi (İnderesi Esenlik Market Yanı) No: 14/D – Battalgazi

Telefon: 0533 548 46 25

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

Nur Eczanesi

Adres: Yıldıztepe Mahallesi, Yeşilçam Caddesi (Yeşilçam Sosyal Tesisi Karşısı) No: 28

Telefon: 0422 502 55 55

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

Anıl Eczanesi

Adres: Turgut Özal Bulvarı, Hastane Karşısı (Shell Benzinlik Yanı) No: 13/A

Telefon: 0422 211 37 44

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

Bade Eczanesi

Adres: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt Semt Pazarı Üstü, Kozluk Sokak No: 2/B – Yeşilyurt

Telefon: 0422 336 44 36

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

Eski Malatya Nöbetçi Eczane

Menengiç Eczanesi

Adres: Meydanbaşı Mahallesi, Osman Ateş Caddesi No: 85 – Battalgazi

Telefon: 0422 999 10 23

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık