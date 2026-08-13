Malatya, yetiştirdiği önemli değerlere vefa göstermeye devam ediyor. Son alınan kararla birlikte kentin vizyon projelerinden Kuzey Kuşak Yolu’nun Hanımınçiftliği ile Kaynarca mahalleleri arasında kalan kısmına "Metin Emiroğlu Bulvarı" adı verildi.

Gerek Malatya siyasetine damga vuran gerekse Türkiye’nin kritik dönüşüm dönemlerinde bakanlık koltuğunda oturan Metin Emiroğlu, Türk siyasi tarihinin en birikimli isimleri arasında yer alıyor.

Metin Emiroğlu Kimdir? Eğitim ve Sivil Toplum Yılları

1943 yılında Malatya’nın Arapgir ilçesinde dünyaya gelen Metin Emiroğlu, Süleyman Cezmi ve Müzeyyen çiftinin evladıdır. İlk ve orta öğrenimini memleketi Malatya’da tamamlayan Emiroğlu, yükseköğrenim için İstanbul’un yolunu tuttu.

1966 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Akademik ve mesleki birikimini güçlendirmek adına İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nde Master eğitimini tamamladı.

1969-1972 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatında (DPT); Çalışma Sorunları, Sosyal Güvenlik ve Yaygın Eğitim Sektör Sorumlusu (DPT Uzmanı) olarak kritik bürokratik görevler yürüttü.

1979 yılına kadar Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası Genel Sekreterliği görevini başarıyla sürdürdü.

Turgut Özal ile Birlikte Kurucu Üye Oldu

Siyasi kariyerine Türkiye’nin kabuk değiştirdiği 1980’li yılların başında adım atan Metin Emiroğlu, merhum Başbakan Turgut Özal’ın en yakın yol arkadaşlarından biri oldu.

1983 yılında Anavatan Partisi’nin (ANAP) Kurucu Üyeleri arasında yer aldı.

Malatya halkının büyük teveccühünü kazanarak XVII., XVIII., XIX. ve XX. Dönem Malatya Milletvekili olarak TBMM’de aralıksız 4 dönem boyunca memleketini temsil etti.

Devletin En Üst Kademelerinde Kritik Görevler

Sadece bir milletvekili değil, aynı zamanda icracı bir devlet adamı olan Emiroğlu, kabinede ve TBMM bünyesinde çok kritik bakanlıklar ve başkanlıklar üstlendi:

Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı

İyi derecede İngilizce bilen, serbest avukatlık ve hukuk danışmanlığı unvanlarına da sahip olan Metin Emiroğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

Malatya’dan Unutulmaz Devlet Adamına Büyük Vefa

Malatya’ya ve Türkiye’ye uzun yıllar boyunca eğitimden sosyal güvenliğe, altyapıdan anayasal reformlara kadar geniş bir yelpazede hizmet eden Emiroğlu’nun ismi, artık Malatya’nın en hayati ulaşım akslarından birinde yaşayacak.