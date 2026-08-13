Malatya'daki kiralık ev ilanları şehirdeki fiyat farkını açıkça gösteriyor. En ucuz evler genelde merkeze uzak TOKİ konutlarında veya küçük ilçelerde yer alırken, Yeşilyurt ve Battalgazi'deki sıfır ve eşyalı dairelerde kiralar cep yakıyor. Şehirde her bütçeye göre ev var gibi görünse de, merkeze yakın ve uygun fiyatlı seçenek bulmak her geçen gün zorlaşıyor.

İşte Malatya kiralık konut piyasasının en ucuz ve en pahalı ilanlarından göze çarpanlar:

Malatya Kiralık Daire İlan Listesi (En Ucuzdan)

Akçadağ (Köyler) / 2+1 (80 m²): 2. etap TOKİ'lerde kiralık daire — 6.000 TL (1 Ağustos 2026)

Doğanşehir (Köyler) / 3+1 (105 m²): Doğanşehir TOKİ'lerde kiralık daire — 7.000 TL (5 Ağustos 2026)

Kale (Köyler) / 2+1 (90 m²): İkizpınar TOKİ'de kiralık daire — 8.000 TL (3 Ağustos 2026)

Kale (Köyler) / 2+1 (90 m²): İkizpınar TOKİ'de muhteşem konumda daire — 8.000 TL (2 Ağustos 2026)

Kale (Köyler) / 2+1 (135 m²): Kiralık daire — 8.000 TL (20 Temmuz 2026)

Battalgazi / 3+1 (170 m²): Eski Malatya Karabağlar TOKİ'ye yakın kiralık daire — 8.500 TL (10 Ağustos 2026)

Yeşilyurt (Merkez) / 1+1 (50 m²): Abdulgaffar Mahallesi'nde kiralık daire — 8.500 TL (22 Temmuz 2026)

Yeşilyurt (Merkez) / 1+1 (60 m²): Karagöz TOKİ'de kiralık daire — 9.000 TL (09 Ağustos 2026)

Akçadağ (Köyler) / 2+1 (87 m²): Sahibinden, masrafsız, geniş ve taşınmaya uygun TOKİ dairesi — 9.000 TL (5 Ağustos 2026)

Yeşilyurt (Merkez) / 2+1 (70 m²): Tecde'de kiralık müstakil daire — 9.000 TL (5 Ağustos 2026)

Kale (Köyler) / 2+1 (90 m²): İkizpınar TOKİ'de kiralık daire — 9.000 TL (31 Temmuz 2026)

Yeşilyurt (Merkez) / 1+1 (50 m²): Eski Diş Hastanesi üstü yüksek giriş kiralık daire — 9.000 TL (24 Temmuz 2026)

Battalgazi (Merkez) / 1+1 (60 m²): Karagöz TOKİ'de sahibinden kiralık daire — 9.500 TL (05 Ağustos 2026)

Yeşilyurt (Köyler) / 3+1 (179 m²): Site içinde kiraya verilecek bir oda — 9.500 TL (26 Temmuz 2026)

Yeşilyurt (Köyler) / 3+1 (120 m²): İkizce'de kiralık ara kat daire — 9.500 TL (19 Temmuz 2026)

Battalgazi (Merkez) / 1+1 (90 m²): Hatunsuyu'nda teras kat kiralık daire — 10.000 TL (09 Ağustos 2026)

Yeşilyurt (Köyler) / 3+1 (115 m²): İkizce TOKİ 2. bölge 2. etapta kiralık daire — 10.000 TL (13 Ağustos 2026)

Yeşilyurt (Merkez) / 2+1 (130 m²): Kiralık daire — 10.000 TL (12 Ağustos 2026)

Battalgazi (Merkez) / 1+1 (45 m²): Kiralık daire — 10.000 TL (12 Ağustos 2026)

Akçadağ (Köyler) / 3+1 (130 m²): Başpınar TOKİ'de DB-01 blok kiralık daire — 10.000 TL (13 Ağustos 2026)

Malatya Kiralık Daire İlan Listesi (Üst Segment)

Yeşilyurt (Merkez) / 9+3 (480 m²): Dilek merkezde 3 katlı müstakil, ticariye uygun daire — 70.000 TL (27 Temmuz 2026)

Battalgazi (Merkez) / 4+1 (321 m²): Malatya Life'ta 4+2 dubleks kiralık daire — 55.000 TL (05 Ağustos 2026)

Battalgazi (Merkez) / 3+1 (180 m²): Malatya Life'ta lüks kiralık daire — 45.000 TL (11 Ağustos 2026)

Yeşilyurt (Merkez) / 3+1 (190 m²): Malatypark Life'ta farklı m² seçenekleriyle lüks kiralık daire — 45.000 TL (11 Ağustos 2026)

Yeşilyurt (Merkez) / 3+1 (128 m²): Mons'ta ana caddeye cephe lüks kiralık daire — 45.000 TL (10 Ağustos 2026)

Yeşilyurt (Merkez) / 3+1 (180 m²): Malatya Life'ta sıfır kiralık daire — 45.000 TL (05 Ağustos 2026)

Yeşilyurt (Merkez) / 3+1 (191 m²): Malatya Life'ta sıfır kiralık daire — 45.000 TL (03 Ağustos 2026)

Yeşilyurt (Merkez) / 3+1 (191 m²): Malatya Life'ta sıfır kiralık daire — 40.000 TL (11 Ağustos 2026)

Yeşilyurt (Merkez) / 2+1 (100 m²): Çevreyolu üzeri eşyalı kiralık rezidans — 40.000 TL (10 Ağustos 2026)

Yeşilyurt (Köyler) / 3+1 (120 m²): İkizce'de full+full sıfır eşyalı daire — 40.000 TL (02 Ağustos 2026)

Yeşilyurt (Merkez) / 3+1 (128 m²): Mons'da kiralık lüks daire — 40.000 TL (07 Ağustos 2026)

Yeşilyurt (Merkez) / 3+1 (180 m²): Tecde ana cadde üstü kiralık daire — 40.000 TL (01 Ağustos 2026)

Yeşilyurt (Merkez) / 3+1 (165 m²): Fahri Kayahan'da eşyalı ultra lüks daire — 40.000 TL (23 Temmuz 2026)

Yeşilyurt (Merkez) / 2+1 (150 m²): Fahri Kayahan'da full eşyalı az katlı daire — 39.000 TL (05 Ağustos 2026)

Yeşilyurt (Merkez) / 4+1 (225 m²): Çilesiz'de lüks eşyalı site içi kiralık daire — 38.500 TL (02 Ağustos 2026)

Battalgazi (Merkez) / 4+1 (562 m²): Malatya Konakları'nda teraslı, geniş kiralık daire (537 m²) — 38.000 TL (05 Ağustos 2026)

Yeşilyurt (Merkez) / 4+1 (200 m²): Tecde bölgesinde lüks daire — 38.000 TL (31 Temmuz 2026)

Yeşilyurt (Merkez) / 2+1 (80 m²): Çevre yoluna yakın eşyalı daire — 37.000 TL (10 Ağustos 2026)

Yeşilyurt (Merkez) / 2+1 (85 m²): Premium eşyalı yeni kiralık daire — 37.000 TL (09 Ağustos 2026)

Yeşilyurt (Merkez) / 2+1 (80 m²): Full eşyalı, üst düzey güvenlikli daire — 37.000 TL (07 Ağustos 2026)