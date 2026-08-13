Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, ağustos ayı meclisi Başkan Vekili Ramazan Ayhan başkanlığında toplandı. Ağustos ayı birinci birleşiminde gündemdeki maddeleri görüşen belediye meclisinde, Malatya yetiştirdiği önemli devlet adamlarına vefa örneği sergileyen karara imza attı.

BİLGİ İŞLEM’DEN GELDİ, İMAR KOMİSYONU ONAYLADI

Meclis gündeminin 3. maddesinde yer alan konu doğrultusunda; Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın 09.07.2026 tarih ve 377484 sayılı yazısı ile meclise sunulan talep dosyası İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi. Komisyonun yaptığı detaylı incelemeler sonucunda hazırlanan rapor, meclis üyelerinin değerlendirmesine sunuldu.

KUZEY KUŞAK YOLU’NDA "METİN EMİROĞLU" DÖNEMİ

İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporuna göre; Malatya ulaşımının ana omurgalarından biri olan Kuzey Kuşak Yolu’nun Hanımınçiftliği Mahallesi ile Kaynarca Mahallesi arasında kalan kısmına "Metin Emiroğlu Bulvarı" (Caddesi) adının verilerek isminin yaşatılması komisyonca uygun görüldü. Hazırlanan rapor, belediye meclisince oy birliğiyle kabul edilerek resmiyet kazandı.

METİN EMİROĞLU KİMDİR? DEVLETİN ÜST KADEMELERİNDE ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENDİ

Alınan vefa kararıyla ismi Malatya’nın önemli bir ulaşım aksına verilen Sayın Metin Emiroğlu, hem Malatya’ya hem de Türkiye’ye uzun yıllar önemli hizmetlerde bulundu.

Emiroğlu’nun üstlendiği kritik görevler şu şekilde:

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Uzmanlığı,

4 Dönem Malatya Milletvekilliği,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı,

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı.

KOMİSYON RAPORUNDAN VEFA VURGUSU

Komisyon tarafından meclise sunulan raporda, "Dosya içeriğinde yapılan incelemelerde; Malatya’mıza ve ülkemize önemli hizmetlerde bulunmuş Sayın Metin Emiroğlu’nun isminin krokide belirtilen İlimiz Kuzey Kuşak Yolunun Hanımınçiftliği Mahallesi ve Kaynarca Mahallesi arasında kalan kısmına 'Metin Emiroğlu Caddesi' adı verilerek yaşatılması komisyonumuzca uygun görülmüştür" ifadelerine yer verilerek vefa vurgusu yapıldı.