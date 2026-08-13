Resmi Gazete’de yayımlanan karar, akaryakıtta tüm dengeleri değiştirecek bir süreci başlattı. Motorinde ağustos molasının ardından Eylül itibarıyla her ay yeni bir vergi artışı yaşanacak. Peki bu kademeli zam takvimi Malatya'da içi boşalan cebimizi ve tarımı nasıl vuracak? İşte ay ay yeni ÖTV listesi ve Malatya’yı bekleyen tablo...

Aylık Kademeli ÖTV Takvimi Netleşti

Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütücülüğünde hayata geçirilen düzenleme kapsamında motorindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışları aya göre şu şekilde uygulanacak:

13 - 31 Ağustos 2026: Motorinde ÖTV tutarı 0 TL olacak ve bu ay herhangi bir vergi yansıtılmayacak.

Motorinde ÖTV tutarı 0 TL olacak ve bu ay herhangi bir vergi yansıtılmayacak. 1 Eylül - 30 Eylül 2026: ÖTV tutarı litre başına 3 TL olarak uygulanacak.

ÖTV tutarı litre başına 3 TL olarak uygulanacak. 1 Ekim - 31 Ekim 2026: Litre başına ÖTV tutarı 6 TL'ye yükselecek.

Litre başına ÖTV tutarı 6 TL'ye yükselecek. 1 Kasım - 30 Kasım 2026: ÖTV tutarı litre başına 9 TL seviyesine çıkacak.

ÖTV tutarı litre başına 9 TL seviyesine çıkacak. 1 Aralık - 31 Aralık 2026: Litre başına ÖTV tutarı 12 TL olarak hesaplanacak.

Litre başına ÖTV tutarı 12 TL olarak hesaplanacak. 1 Ocak 2027 ve Sonrası: ÖTV tutarı litre başına 13,9006 TL olarak sabitlenecek.

Malatya’da Üretici, Çiftçi ve Sürücüler İçin Ne Anlama Geliyor?

Karar tüm ülkeyi kapsasa da; tarımın, kayısı üretiminin ve lojistiğin merkezi olan Malatya’da ekonomik dengeleri doğrudan etkileyecek kritik yansımaları bulunuyor.

Tarım ve Sulama Maliyetleri: Malatya tarımında tarlaların sulanması, bahçe bakımı ve mahsulün işlenip taşınmasında kullanılan traktör ile tarım araçlarının en büyük gider kalemini oluşturan motorin, Eylül'den itibaren her ay zamlanacak. Bu durum, üretim girdilerinde zincirleme bir maliyet artışını tetikleyebilir.

Malatya tarımında tarlaların sulanması, bahçe bakımı ve mahsulün işlenip taşınmasında kullanılan traktör ile tarım araçlarının en büyük gider kalemini oluşturan motorin, Eylül'den itibaren her ay zamlanacak. Bu durum, üretim girdilerinde zincirleme bir maliyet artışını tetikleyebilir. Ulaşım ve Nakliye Giderleri: Şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden, Malatya’dan diğer şehirlere yapılan ticari yük ve yolcu taşımacılığına kadar her alanda akaryakıt masrafları kademeli olarak büyüyecek. Sürücüler ve nakliyeciler, her ay yenilenecek bu vergi takvimine göre bütçe planlaması yapmak zorunda kalacak.

Yürürlüğe giren yeni karar, önümüzdeki aylarda akaryakıt istasyonlarındaki pompa fiyatlarına doğrudan yansımaya devam edecek.