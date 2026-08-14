Malatya merkez başta olmak üzere birçok ilçede yer yer gökgürültülü sağanak yağış görülmesi tahmin ediliyor.

Malatya (Merkez): Gökgürültülü Sağanak Yağışlı | 20°C / 34°C

Battalgazi: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı | 20°C / 34°C

Yeşilyurt: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı | 20°C / 34°C

Arapgir: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı | 22°C / 33°C

Arguvan: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı | 22°C / 33°C

Balaban: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı | 14°C / 34°C

Hekimhan: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı | 19°C / 34°C

Kuluncak: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı | 14°C / 33°C

Sıcak Havanın Etkili Olduğu İlçeler

Günün en yüksek sıcaklıklarının kaydedildiği ilçelerde ise güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor:

Doğanyol: Sıcak | 23°C / 38°C (Günün en yüksek sıcaklığı)

Darende: Sıcak | 16°C / 36°C

Kale: Sıcak | 23°C / 36°C

Yazıhan: Sıcak | 23°C / 36°

Parçalı Bulutlu İlçeler

Bulutlu Ve Görece Daha Serin Havanın Hissedileceği İlçeler İse Şu Şekilde:

Akçadağ: Parçalı Bulutlu | 18°C / 33°C

Doğanşehir: Parçalı Bulutlu | 15°C / 31°C

Pütürge: Parçalı Bulutlu | 21°C / 36°C