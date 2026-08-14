Malatya merkez başta olmak üzere birçok ilçede yer yer gökgürültülü sağanak yağış görülmesi tahmin ediliyor.
Malatya (Merkez): Gökgürültülü Sağanak Yağışlı | 20°C / 34°C
Battalgazi: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı | 20°C / 34°C
Yeşilyurt: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı | 20°C / 34°C
Arapgir: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı | 22°C / 33°C
Arguvan: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı | 22°C / 33°C
Balaban: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı | 14°C / 34°C
Hekimhan: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı | 19°C / 34°C
Kuluncak: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı | 14°C / 33°C
Sıcak Havanın Etkili Olduğu İlçeler
Günün en yüksek sıcaklıklarının kaydedildiği ilçelerde ise güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor:
Doğanyol: Sıcak | 23°C / 38°C (Günün en yüksek sıcaklığı)
Darende: Sıcak | 16°C / 36°C
Kale: Sıcak | 23°C / 36°C
Yazıhan: Sıcak | 23°C / 36°
Parçalı Bulutlu İlçeler
Bulutlu Ve Görece Daha Serin Havanın Hissedileceği İlçeler İse Şu Şekilde:
Akçadağ: Parçalı Bulutlu | 18°C / 33°C
Doğanşehir: Parçalı Bulutlu | 15°C / 31°C
Pütürge: Parçalı Bulutlu | 21°C / 36°C