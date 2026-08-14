Malatya’da aile yapısı ve evlilik sürelerine dair veriler dikkat çekici bir değişimi ortaya koydu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen son istatistiklere göre, kentte boşanma oranlarında az da olsa bir artış yaşanırken, evliliklerin kritik kırılma noktaları da netleşti. Peki, Malatya’da çiftler en çok kaçıncı yılda yollarını ayırıyor? İlk yıl tehlikesi mi, yoksa uzun yılların getirdiği yorgunluk mu daha etkili? İşte detaylar…

Malatya 2025 Yılı Boşanma Verileri

2025 yılında Malatya genelinde toplam boşanma sayısı 1.235 olarak kayıtlara geçti. Evlilik sürelerine göre ayrılıkların dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

1 yıldan az süren evlilikler: 45

1 yıllık evlilikler: 119

2 yıllık evlilikler: 80

3 yıllık evlilikler: 74

4 yıllık evlilikler: 74

5 yıllık evlilikler: 48

6 - 10 yıllık evlilikler: 231

11 - 15 yıllık evlilikler: 200

16 yıl ve üzeri (16+) evlilikler: 362

Bilinmeyen: 2

Malatya 2024 Yılı Boşanma Verileri

Bir önceki yıl olan 2024’te ise Malatya’da toplam boşanma sayısı 1.222 seviyesindeydi. Sürelere göre tablo ise şöyleydi:

1 yıldan az süren evlilikler: 33

1 yıllık evlilikler: 105

2 yıllık evlilikler: 70

3 yıllık evlilikler: 58

4 yıllık evlilikler: 66

5 yıllık evlilikler: 58

6 - 10 yıllık evlilikler: 260

11 - 15 yıllık evlilikler: 191

16 yıl ve üzeri (16+) evlilikler: 380

Bilinmeyen: 1

İlk 5 Yıla Dikkat: Yeni Evlilerde Boşanma Oranı Tırmanışta!

İki yılın verileri kıyaslandığında ortaya çıkan en çarpıcı detay, evliliğin ilk dönemlerindeki risk artışı oldu.

-İlk 1 yıldan az süren evliliklerde yaşanan boşanma sayısı 2024'te 33 iken, 2025'te 45’e yükselerek yaklaşık %36’lık bir artış gösterdi.

-Tam 1 yıllık evliliklerde ayrılık sayısı 105'ten 119'a çıktı.

-2024 yılında ilk 5 yıl içinde boşanan çift sayısı 390 iken, 2025'te bu rakam 440'a ulaştı.

Editörün Notu: Malatya’da her 3 boşanmadan neredeyse 1’i evliliğin ilk 5 yılı içerisinde gerçekleşiyor. Sosyologlar ve uzmanlar, evliliğin ilk yıllarındaki uyum süreçlerinin ve iletişim eksikliklerinin bu tabloda büyük rol oynadığına dikkat çekiyor.

En Fazla Ayrılık Uzun Süreli Evliliklerde

İstatistiklerin bir diğer çarpıcı yüzü ise yıllanmış evlilikler. Her ne kadar 2025'te hafif bir gerileme görülse de, Malatya'da boşanmaların en büyük payını 16 yıl ve üzeri evlilikler oluşturuyor.

16 Yıl ve Üstü Evlilikler: 2024'te 380 olan rakam, 2025'te 362 olarak gerçekleşti. Kentteki her 10 boşanmadan yaklaşık 3'ü 16 yıldan uzun süren evliliklerde yaşanıyor.

6 - 10 Yıllık Evlilikler: 260'tan 231'e geriledi.

11 - 15 Yıllık Evlilikler: 191'den 200'e yükseldi.

Malatya'da Evliliklerin Kırılma Noktası Ne?

Rakamlar bütün olarak incelendiğinde Malatya'da evliliklerin en kritik dönemi ilk 1 yıl ile 16 yılı devirmiş uzun soluklu evlilikler olarak öne çıkıyor. Yeni evli çiftlerde sabır ve adaptasyon süreci önem kazanırken, uzun süreli evliliklerde ise dönemsel yaşam krizleri ayrılık kararlarında etkili oluyor.