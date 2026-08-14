Hanefi mezhebine göre altın ve gümüşten yapılmış ziynet eşyaları, zekat için gerekli diğer şartları taşıdığı takdirde zekata tabi tutuluyor.

Nisap Miktarı ve Oran: Altından yapılmış ziynet eşyalarının toplam ağırlığı 24 ayardan 80,18 gram veya daha fazlaya ulaşıyorsa ve üzerinden bir tam yıl geçmişse, kırkta bir (%2,5) oranında zekât verilmesi gerekiyor.

Diğer Maden ve Taşlar: Altın ve gümüş dışındaki maden veya değerli taşlardan (pırlanta, elmas, vb.) yapılmış ziynet eşyaları ise zekata tâbi değildir.

Şafii Mezhebine Göre Değerlendirme

Şafii mezhebine göre ise kadının mutad (örfe uygun) ölçülerde ve israfa kaçmayacak şekilde kullandığı altın ve gümüş takılar, kişisel asli ihtiyaç kapsamında değerlendirilir.

Kullanım Amacı: Mutad ölçülerde kullanılan takılar için zekat gerekmez.

Tasarruf Amacı: Ziynet eşyası süs veya kullanım amacıyla değil de yalnızca birikim ve tasarruf amacıyla saklandığında zekâtının verilmesi icap eder.

Malatya Günlük Ezan Saatleri (14 Ağustos)

Günün namaz vakitleri ise şu şekildedir:

İmsak: 04:01

Güneş: 05:33

Öğle: 12:38

İkindi: 16:24

Akşam: 19:29

Yatsı: 20:54