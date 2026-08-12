Sağlık ihtiyacı olan vatandaşlar için 24 saat kesintisiz hizmet sunacak nöbetçi eczaneler, adres ve iletişim bilgileriyle şu şekilde:

Malatya Merkez Nöbetçi Eczaneleri:

Derman Eczanesi

Adres: Sivas Cad. Zafer Benzinlik Yanı No:40 - Battalgazi

Telefon: 0554 533 44 20

Çalışma Saati: 24 Saat Açık

Sezer Eczanesi

Adres: Hidayet Mah. Taştepe Sağlık Ocağı Karşısı

Telefon: 0422 361 00 58

Çalışma Saati: 24 Saat Açık

Utku Eczanesi

Adres: Yaşam Merkezi Arkası Hava Lojmanları Girişi, Neşvem Cafe Karşısı

Telefon: 0422 238 52 77

Çalışma Saati: 24 Saat Açık

Çare Eczanesi

Adres: Gedik Mah. Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi Karşısı - Yeşilyurt

Telefon: 0422 481 48 49

Çalışma Saati: 24 Saat Açık

Eski Malatya Nöbetçi Eczanesi

Atalan Eczanesi

Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. No:15/A (Eski Malatya Semt Polikliniği Karşısı) - Battalgazi

Telefon: 0534 337 04 44

Çalışma Saati: 24 Saat Açık