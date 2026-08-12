Sağlık ihtiyacı olan vatandaşlar için 24 saat kesintisiz hizmet sunacak nöbetçi eczaneler, adres ve iletişim bilgileriyle şu şekilde:
Malatya Merkez Nöbetçi Eczaneleri:
Derman Eczanesi
Adres: Sivas Cad. Zafer Benzinlik Yanı No:40 - Battalgazi
Telefon: 0554 533 44 20
Çalışma Saati: 24 Saat Açık
Sezer Eczanesi
Adres: Hidayet Mah. Taştepe Sağlık Ocağı Karşısı
Telefon: 0422 361 00 58
Çalışma Saati: 24 Saat Açık
Utku Eczanesi
Adres: Yaşam Merkezi Arkası Hava Lojmanları Girişi, Neşvem Cafe Karşısı
Telefon: 0422 238 52 77
Çalışma Saati: 24 Saat Açık
Çare Eczanesi
Adres: Gedik Mah. Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi Karşısı - Yeşilyurt
Telefon: 0422 481 48 49
Çalışma Saati: 24 Saat Açık
Eski Malatya Nöbetçi Eczanesi
Atalan Eczanesi
Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. No:15/A (Eski Malatya Semt Polikliniği Karşısı) - Battalgazi
Telefon: 0534 337 04 44
Çalışma Saati: 24 Saat Açık