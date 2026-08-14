Apandisit şüphesiyle gidilen hastanede ünlü sanatçının bağırsağında kitle bulunması, "Tarık Mengüç'ün hastalığı ne, Tarık Mengüç sağlık durumu nasıl?" sorularını arama motorlarında günün en çok araştırılan konuları arasına taşıdı. Peki, Tarık Mengüç'ün son durumu nasıl, eşi Funda Mengüç ne açıklama yaptı? İşte konuya dair tüm merak edilen o soruların yanıtları...

Kendine has tarzı, renkli kişiliği ve enerjik şarkılarıyla milyonların gönlüne taht kuran Tarık Mengüç'ten gelen üzücü haber magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcı, aniden rahatsızlanarak acil olarak hastaneye kaldırıldı ve bıçak altına yattı. İlk etapta basit bir apandisit sorunu olduğu düşünülen rahatsızlığın altından çok daha ciddi ve korkutucu bir durum çıktı. Sevenleri endişeyle hastaneden gelecek iyi haberi beklerken, eşi Funda Mengüç'ün sosyal medyadan yaptığı duygu yüklü açıklama okuyanların yüreklerini burktu. Gözler şimdi çıkacak test sonuçlarına çevrildi. İnternette binlerce kişi "Tarık Mengüç ameliyat mı oldu, Tarık Mengüç'ün bağırsağında kitle mi var, Tarık Mengüç patoloji sonucu ne zaman çıkacak, Tarık Mengüç'e ne oldu?" sorgularıyla ünlü sanatçının durumunu yakından takip ediyor.

TARIK MENGÜÇ'ÜN HASTALIĞI NE? NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Eğlenceli sahne performanslarıyla yıllardır ekranların ve sahnelerin vazgeçilmez yüzü olan Tarık Mengüç, geçtiğimiz günlerde şiddetli karın ağrısı şikayeti yaşadı. Durumunun ağırlaşması üzerine acil servise başvuran sanatçıyı muayene eden doktorlar, ilk bulgulara göre apandisit teşhisi üzerinde durdu. Ancak ameliyata alınan ve detaylı tetkikleri yapılan Mengüç'ün tablosunun çok farklı olduğu anlaşıldı. Sanatçının bağırsağında beklenmedik bir kitle tespit edildi. Bu tehlikeli gelişme üzerine doktorlar hızla harekete geçerek ameliyat sırasında kitleye gerekli tıbbi müdahaleyi gerçekleştirdi. Sanatçının sevenleri ve dostları, "Tarık Mengüç'ün sağlık durumu nasıl?" diyerek hastane kapısında ve sosyal medyada resmi açıklamaları beklemeye başladı.

EŞİ FUNDA MENGÜÇ'TEN DUYGULANDIRAN AÇIKLAMA: "ALLAH'IM EŞİMİ BİZE BAĞIŞLA"

Yaşanan bu şok edici operasyonun ardından Tarık Mengüç'ün eşi Funda Mengüç, sessizliğini bozarak eşinin sağlık durumu hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Açıklamasında hayatlarının en zor günlerinden birini yaşadıklarını belirten Funda Mengüç, apandisit sandıkları rahatsızlığın bağırsakta bir kitle çıktığını takipçileriyle paylaştı. İnsanın böyle anlarda ne yapacağını şaşırdığını ve sadece donup kaldığını ifade eden acılı eş, kocasının yıllarca insanlara yaptığı iyiliklerin ve taşıdığı güzel kalbin bugün onu koruyan en büyük dua olduğuna inandığını vurguladı. Eşinin bir an önce sağlığına kavuşması için dua eden Funda Mengüç, "Allah'ım sen eşimi bize bağışla" diyerek sevenlerinden destek istedi.

TARIK MENGÜÇ'ÜN SAĞLIK DURUMU NASIL? PATOLOJİ SONUCU NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ünlü sanatçının başarılı bir operasyon geçirdiği ve bağırsaktaki kitlenin uzman cerrahlar tarafından alındığı öğrenildi. Ancak asıl kritik süreç şimdi başlıyor. Funda Mengüç'ün yaptığı açıklamalara göre, bağırsaktan alınan kitlenin iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğunu belirleyecek olan patoloji sonuçları için heyecanlı bir bekleyiş var. Mengüç ailesi ve sanatçının tüm hayranları, yaklaşık iki hafta sonra çıkacak olan bu sonuçların "temiz" gelmesi için dua ediyor. Sosyal medyada sanatçıya binlerce "geçmiş olsun" mesajı yağarken, herkes "Tarık Mengüç son durum" aramalarıyla süreci anlık olarak takip etmeye devam ediyor. Süreci inançla karşılayan Funda Mengüç, "Allah onu korudu, bize bir şans daha verdi. Şimdi tek dileğim o iki haftanın sonunda temiz haberini almak. Allah'ım sen iyi insanları koru" sözleriyle umutlu bekleyişini sürdürüyor.