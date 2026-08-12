Doğu Anadolu’nun en kritik geçiş noktalarından biri olan Malatya'da emniyet ve jandarma trafik ekipleri denetim vitesini yükseltti. 2026 yılı verilerine göre kent genelinde kayıtlı 256 bin 904 tescilli araç ve 26 bin 36 tescilli motosiklet yollarda seyrediyor.

Temmuz ayı sonu itibarıyla yapılan geniş kapsamlı saha uygulamalarında 994.266 araç titizlikle denetlendi. Kural ihlali yapan, evrakı eksik olan ya da hız sınırını aşan tam 155.809 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Geçen yıla oranla denetlenen araç sayısı yüzde 8 artış gösterirken, ceza kesilen sürücü sayısındaki artış ise yüzde 0,2 seviyesinde kaldı.

Okul Servislerine Mercek: Geçit Yok!

Geleceğimiz olan çocukların güvenliği için okul servis araçlarına yönelik denetimler de aralıksız sürdü. Yıl içerisinde 7.653 okul servisi kontrol edilirken, standartlara uymayan ve kuralları ihlal eden 1.767 okul servisine para cezası kesildi.

Denetlenen okul servisi sayısı: yüzde 6 azaldı.

Cezai işlem uygulanan okul servisi sayısı: yüzde 22,2 arttı.

Denetimler Artınca Kazalar Düşüşe Geçti!

Sahalardaki yoğun denetim baskısı ve alınan tedbirler, kaza istatistiklerine doğrudan olumlu yansıdı. 2025 yılı verileriyle kıyaslandığında Malatya yollarında can kayıpları ve ağır kazalar belirgin şekilde geriledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısı 1.362’den 1.286’ya düşerek yüzde 5,5 azaldı. Süreçte ölümlü kaza sayısı 16’dan 11’e gerilerken yüzde 31,2’lik düşüş gösterdi, yaralanmalı kaza sayısı ise 1.346’dan 1.273’e inerek yüzde 5,4 azaldı.

Kaza yerindeki can kaybı 19’dan 15’e düşerek yüzde 21 azalırken, hastanede hayatını kaybedenlerin sayısı ise 26’dan 8’e gerileyerek yüzde 69,2 oranında büyük bir düşüş kaydetti. Toplam yaralı sayısı da 2.115’ten 2.037’ye inip yüzde 3,6 azaldı. En sevindirici gelişme ise yaya ölümlerinde yaşandı; kaza yerindeki yaya kaybı 2’den 0’a düşerek yüzde 100 azaldı ve tamamen sıfırlandı.

Yaya Ölümleri Tamamen Sıfırlandı!

Alınan önlemler ve "Yaya Öncelikli Şehir" uygulamaları sayesinde, 2026 yılında Malatya kaza yerinde yaya ölümleri yüzde 100 azalarak tam 0'a geriledi.

Ayrıca kaza sonrası hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan hayatını kaybedenlerin sayısı 26'dan 8'e düşerek yüzde 69,2'lik muazzam bir azalma gösterdi. Bu durum, hem olay yeri müdahale hızının hem de hastane acil servis süreçlerinin başarısını bir kez daha kanıtladı.