Kaza öğle saatlerinde Malatya-Kayseri karayolunun Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, güzergah üzerinde seyir halinde olan 44 DN 002 plakalı otomobil, 23 BV 866 plakalı hafif ticari araç ve 16 ARF 023 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.

Ekipler Seferber Oldu

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri kaza bölgesinde inceleme başlatırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.