Akçadağ Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım standartlarını yükseltmek ve vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkanı sunmak amacıyla yürüttüğü yol yapım ve tamirat çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Gölpınar Mahallesi’nde Saha İncelemesi

Altyapı süreçleri tamamlanan bölgelerde zaman kaybetmeden asfalt serimine başlayan ekiplerin son durağı Gölpınar Mahallesi oldu. Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, çalışmaları sahada inceleyerek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

Planlanan takvim doğrultusunda hareket edildiğini belirten Başkan Ulutaş, altyapısı hazır olan tüm mahallelerin sırasıyla asfaltlanacağını ifade etti.

"Tüm Mahallelerimizde Yolları Daha İyi Hale Getireceğiz"

İlçe halkının yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini dile getiren Ulutaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Altyapı malzemesi serimi tamamlanan mahallelerimizde asfalt çalışmalarımız başlamış olup, çalışmalarımız sırasıyla devam edecektir. Akçadağ'ımızın her mahallesinde hemşerilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak, yollarımızı daha iyi hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemiz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz"

dedi.