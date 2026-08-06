6 Ağustos 2026 tarihli ve 33332 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bugünkü sayıda, Malatya ve çevresini de yakından ilgilendiren Fırat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi'ne dair uluslararası hibe anlaşmasının yanı sıra üniversitelerin akademik personel alım ilanları ve Emlak Vergisi düzenlemesi dikkat çekti.

Akademik Personel Alımı Yapacak Üniversiteler

Resmi Gazete'nin ilan bölümünde akademik kadro ilanlarına yer verilen üniversiteler şunlardır:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İstanbul Beykent Üniversitesi İstanbul Okan Üniversitesi İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Bölgesel Projeler ve Diğer Düzenlemeler

Yürütme ve idare bölümünde yer alan kararlar kapsamında, Fırat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi'ne ilişkin olarak Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu ile imzalanan hibe anlaşması Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı. Bölgesel tarım, çevre ve havza rehabilitasyonu açısından kritik önem taşıyan anlaşmanın detayları kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Düzenlemede ayrıca Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Merkezi Yönetmeliği ile Anayasa Mahkemesi'nin çeşitli kararları da yer buldu. Akademik kadrolara başvuruda bulunacak adayların ilan detaylarını incelemeleri gerektiği belirtildi.