Manevi huzura erişmek ve işlenen kusurlardan arınmak isteyen vatandaşlar için tövbe-i istiğfarda dikkat edilmesi gereken hususlar ve tavsiye edilen dualar detaylandırıldı. Diyanet kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, ibadet vakitleriyle birlikte duanın kabul şartları yeniden hatırlatıldı.

Tövbe Ederken Hangi Dualar Okunmalı?

İslam adabına göre tövbe edecek kişinin öncelikle iki rek'at tövbe namazı kılması öneriliyor. Namazın ardından Cenab-ı Allah’a hamd ve Peygamber Efendimize salât ve selâm getirerek tövbe ve istiğfar edilmesi, duanın yine salavat ve hamd ile bitirilmesi gerekiyor.

Hz. Peygamber’in bağışlanması için yaptığı dualar şu şekilde yer alıyor:

"Allah’ım! Ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla, bana merhamet et. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihâyetsiz olan yalnız sensin."

"Ey Rabbim! Günahlarımı, bilmeden ve haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün suçlarımı bağışla! Allah’ım! Bilerek, bilmeyerek ve umursamadan yaptığım yanlışları! Bütün bu kusurların bende bulunduğunu itiraf ederim. Allah’ım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı affeyle! Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin ve Senin gücün her şeye yeter."

Malatya Namaz Vakitleri

Malatya il genelinde bugün eda edilecek namaz saatleri şu şekildedir:

İmsak: 03:51

Güneş: 05:26

Öğle: 12:40

İkindi: 16:27

Akşam: 19:39

Yatsı: 21:07