Şebeke yenileme ve hat bakım çalışmaları nedeniyle kent merkezinde ve kırsal mahallelerde gün boyu sürecek kesintilerden etkilenecek bölgeler ve çalışma saatleri belirlendi.

Çalışma Saatleri ve Etkilenen Bölgeler

Kesintiden etkilenecek ilçe ve mahallelerin detaylı listesi şu şekildedir:

Darende (10.00 – 14.00)

Ayvalı Mahallesi

Akbaba Mahallesi

Kale (10.00 – 12.00)

Darıpınar Mahallesi

Yazıhan (09.30 – 15.00)

Alican Mahallesi T

ahtalı Mahallesi

Battalgazi (09.00 – 17.00)

Halfettin Mahallesi

Pütürge (09.00 – 17.00)

Kayadere Mahallesi

Uzuntaş Mahallesi

Yeşildere Mahallesi

Kuluncak (10.00 – 14.00)

Kaynarca Mahallesi

Kuluncak (09.00 – 17.00)

Konaktepe Mahallesi

Karaçayır Mahallesi

Bıyıkboğazı Mahallesi

Göğebakan Mahallesi

İstiklal Mahallesi

Başören Mahallesi

Karıncalık Mahallesi

Yeşilyurt (09.00 – 17.00)

Tepeköy Mahallesi

Topraktepe Mahallesi

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi

Kendirli Mahallesi

Sütlüce Mahallesi

Hekimhan (09.00 – 17.00)

Bahçedamı Mahallesi

Doğanşehir (09.00 – 17.00)

Karşıyaka Mahallesi

Esentepe Mahallesi

Kelhalil Mahallesi