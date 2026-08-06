Şebeke yenileme ve hat bakım çalışmaları nedeniyle kent merkezinde ve kırsal mahallelerde gün boyu sürecek kesintilerden etkilenecek bölgeler ve çalışma saatleri belirlendi.
Çalışma Saatleri ve Etkilenen Bölgeler
Kesintiden etkilenecek ilçe ve mahallelerin detaylı listesi şu şekildedir:
Darende (10.00 – 14.00)
Ayvalı Mahallesi
Akbaba Mahallesi
Kale (10.00 – 12.00)
Darıpınar Mahallesi
Yazıhan (09.30 – 15.00)
Alican Mahallesi T
ahtalı Mahallesi
Battalgazi (09.00 – 17.00)
Halfettin Mahallesi
Pütürge (09.00 – 17.00)
Kayadere Mahallesi
Uzuntaş Mahallesi
Yeşildere Mahallesi
Kuluncak (10.00 – 14.00)
Kaynarca Mahallesi
Kuluncak (09.00 – 17.00)
Konaktepe Mahallesi
Karaçayır Mahallesi
Bıyıkboğazı Mahallesi
Göğebakan Mahallesi
İstiklal Mahallesi
Başören Mahallesi
Karıncalık Mahallesi
Yeşilyurt (09.00 – 17.00)
Tepeköy Mahallesi
Topraktepe Mahallesi
Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi
Kendirli Mahallesi
Sütlüce Mahallesi
Hekimhan (09.00 – 17.00)
Bahçedamı Mahallesi
Doğanşehir (09.00 – 17.00)
Karşıyaka Mahallesi
Esentepe Mahallesi
Kelhalil Mahallesi