Şebeke yenileme ve hat bakım çalışmaları nedeniyle kent merkezinde ve kırsal mahallelerde gün boyu sürecek kesintilerden etkilenecek bölgeler ve çalışma saatleri belirlendi.

Çalışma Saatleri ve Etkilenen Bölgeler
Kesintiden etkilenecek ilçe ve mahallelerin detaylı listesi şu şekildedir:

Darende (10.00 – 14.00)

Ayvalı Mahallesi
Akbaba Mahallesi

Kale (10.00 – 12.00)

Darıpınar Mahallesi

Yazıhan (09.30 – 15.00)

Alican Mahallesi T
ahtalı Mahallesi

Battalgazi (09.00 – 17.00)

Halfettin Mahallesi

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Pütürge (09.00 – 17.00)

Kayadere Mahallesi
Uzuntaş Mahallesi
Yeşildere Mahallesi

Kuluncak (10.00 – 14.00)

Kaynarca Mahallesi

Kuluncak (09.00 – 17.00)

Konaktepe Mahallesi
Karaçayır Mahallesi
Bıyıkboğazı Mahallesi
Göğebakan Mahallesi
İstiklal Mahallesi
Başören Mahallesi
Karıncalık Mahallesi

Yeşilyurt (09.00 – 17.00)

Tepeköy Mahallesi
Topraktepe Mahallesi
Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi
Kendirli Mahallesi
Sütlüce Mahallesi

Hekimhan (09.00 – 17.00)

Bahçedamı Mahallesi

Doğanşehir (09.00 – 17.00)

Karşıyaka Mahallesi
Esentepe Mahallesi
Kelhalil Mahallesi

Muhabir: Betül Yiğit