Edinilen bilgilere göre, Pütürge ilçesine bağlı Yediyol Mahallesi’nde saat 13.22 sıralarında arazi ot yangını çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından Malatya Valiliği koordinasyonunda ilgili kurumlar hızla bölgeye sevk edildi.

20 Araç ve 55 Personel Sahada

Yangın bölgesinde söndürme çalışmalarını sürdüren ekiplerin dağılımı şu şekilde açıklandı:

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi: 8 araç, 25 personel

Orman İşletme Müdürlüğü: 4 araç, 2 ilk müdahale aracı, 2 arazöz, 16 personel

Jandarma: 2 araç, 10 personel

AFAD: 1 araç, 4 personel

Toplamda 20 araç ve 55 personelle yangının kontrol altına alınması için yoğun bir mesai harcanırken, Malatya Valiliği gelişmelerin yakından takip edildiğini ve kamuoyunun bilgilendirileceğini duyurdu.