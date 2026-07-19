Malatya, 18 Temmuz Cumartesi sabahı yataklarından sarsıntıyla uyanan vatandaşların tedirginliğini yaşarken, gözler uzmanların bölgeye dair yaptığı analizlere çevrildi. Son dönemde dünyadaki sismik hareketlilik tahminleriyle adından söz ettiren Frank Hoogerbeets, sosyal medya hesabı üzerinden Malatya ve çevresini doğrudan ilgilendiren önemli veriler paylaştı.

"M6.8'e Kadar Büyüklükte Deprem Üretebilir!"

Hollandalı isim, özellikle Pütürge segmentine vurgu yaparak bölgedeki sismik riskin ciddiyetini ortaya koydu. Yapılan son bilimsel çalışmaları işaret eden Hoogerbeets, şu kritik uyarıyı yaptı:

"Yakındaki Pütürge segmenti bazı endişelere yol açıyor. Teknik çalışmalar, yaklaşık 40 kilometrelik bu segmentin belirgin bir kayma açığına sahip olduğunu ve kilitli davranış sergilediğini gösteriyor. On yıllar ve hatta yüzyıllar boyunca bu bölgede biriken gerilim nedeniyle, segmentin M6+ (6 ve üzeri) büyüklüğünde, hatta bazı modellere göre M6.8'e kadar ulaşabilecek bir deprem üretme kapasitesi bulunuyor. Hazırlıklı olmak anahtar kelimemiz."

18 Temmuz Sabahı Ne Olmuştu?

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde sabahın erken saatlerinde sarsıcı bir deprem meydana gelmişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan resmî verilere göre:

Depremin Zamanı: 18 Temmuz 2026, Saat 06.20

Merkez Üssü: Malatya - Battalgazi

Büyüklük: 5.0 (Mw)

Derinlik: Yerin 15.59 kilometre altında

Sabah saat 06.20'de gerçekleşen sarsıntı, Malatya kent merkezinin yanı sıra çevre ilçelerde ve komşu illerde de oldukça güçlü şekilde hissedildi. Uykuda yakalanan birçok vatandaş, sarsıntının etkisiyle panik halinde sokaklara döküldü.

Uzmanların Ortak Görüşü: Hazırlıklı Olmak Şart

Frank Hoogerbeets'in işaret ettiği 40 kilometrelik kilitli segment yapısı, bölgedeki sismik hareketliliğin bir süre daha dikkatle takip edilmesi gerektiğini gösteriyor. Yaşanan 5.0'lık depremin ardından gelen bu küresel uyarı, yapı stokunun güvenliği ve deprem bilincinin diri tutulması konusundaki hayati önemi bir kez daha gözler önüne serdi.