Doğu Anadolu'nun kendine has ikliminde yaz mevsimi, sıcak hava dalgalarıyla yaşamı derinden etkilemeye devam ediyor. Hissedilen yüksek sıcaklıklar, bölge halkını kapalı alanlarda rahat nefes alabilmek için yaratıcı yollar bulmaya mecbur bırakıyor. Yüksek elektrik maliyetlerinden kaçınmak isteyen geniş bir kesim, bütçe dostu ve uygulaması kolay serinleme fikirlerine yöneliyor. Dünyanın farklı ülkelerinde aşırı sıcaklarla mücadelede kullanılan doğa dostu yöntemler, yerel alışkanlıklarla harmanlanarak evlerde konfor yaratıyor.

Güneş Doğarken Evleri Ferahlatın

Malatya'nın o kavurucu yaz güneşinde esnafından emeklisine herkes serin bir köşe arıyor. Klimanın faturaya yansıyan o acı tablosundan kurtulmak için, termometrelerin 45 dereceye vurduğu İspanya'da yıllardır denenen bir çözüme kulak vermek gerek. İspanyolların "tam karartma" adını verdikleri bu tekniğin sırrı aslında çok basit. Güneş yeni yeni yüzünü gösterirken, sabahın o serin ve temiz havasını tüm pencereleri ardına kadar açarak içeri davet edin.

Öğlen Sıcağı Öncesi Tedbirinizi Alın

• Malatya’da güneşli havalarda serin kalmak için hızlı hareket etmek önemlidir.

• Saat 11.00 civarında, dış sıcaklık yükselmeye başladığında pencereler kapatılmalıdır.

• Pencerelerin yanı sıra stor perdeler, panjurlar ve güneşlikler de kapatılmalıdır.

• Bu, serin havanın içeride kalmasını ve güneşin içeri girerek odaları ısıtmasını engeller.

Buzla Gelen Doğal Serinlik

Öğleden sonra evde bunaldığınızda hemen umutsuzluğa kapılmayın. Vantilatörünüzü daha akıllıca kullanarak rahatlayabilirsiniz. Uzmanların verdiği bilgiye göre, çalışan vantilatörünüzün rüzgar üflediği yere bir kap dolusu buz ya da buzluktan çıkmış soğuk paketler yerleştirmek çok işe yarıyor. Odanın içine dağılan hava, buza çarptığı için inanılmaz derecede serin ve rahatlatıcı bir his veriyor.

Malatya'nın sıcağında ev bunaltıcı olunca hemen pencereleri açıp cereyan yaptırmak isteriz. Ama uzmanlar, sıcak saatlerde pencereleri açık bırakmanın tam bir felaket olduğunu söylüyor. Dışarının havası evden daha sıcakken cam açarsanız, sadece o sıcak havayı içeri doldurursunuz. Pencereleri mutlaka havanın serinlediği gece ya da sabahın ilk ışıklarında açın. Eğer açık bir camınız varsa, önüne ıslattığınız bir çarşafı asmak içeri giren rüzgarı suyun buharlaşması sayesinde çok daha serin kılacaktır.