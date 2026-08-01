Malatya genelinde inşa edilen TOKİ projelerinde binlerce ailenin ev sahibi olma hayali gerçeğe dönüşüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konut arzının artırılacağına ve bu durumun kira fiyatlarında düşüş sağlayacağına işaret etmesinin ardından, kentte büyük bir teslimat seferberliği başlatıldı. Kura çekimiyle evleri kesinleşen hak sahipleri için Ağustos 2026 dönemiyle birlikte anahtar teslim ve sözleşme imzalama aşamasına geçildi. İlk etapta 8 bin 448 aileyi yeni yuvalarına kavuşturacak olan süreç, sıkı kurallar ve belirlenen resmi takvim doğrultusunda ilerleyecek.

SÖZLEŞME VE DEVİR İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Hak sahibi olan yurttaşlar, gayrimenkul satış sözleşmelerini kendilerine iletilen tarihlerde Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Emlak Katılım Bankası şubelerine giderek imzalayabilecek. Konutunu teslim alan kişilerin, borçlarının tamamı bitene kadar evlerini üçüncü şahıslara devretmesi veya satması kesinlikle yasak olacak. Anahtar teslimi sırasında ise Katma Değer Vergisi tutarı taksitlendirilerek tahsil edilecek.

YEŞİLYURT VE BATTALGAZİ'DE TESLİMAT TAKVİMİ BELLİ OLDU

İnşaat ve çevre düzenlemesi biten bölgelerde şantiye programlarına göre anahtarlar kademeli olarak veriliyor. Konut yoğunluğunun en fazla olduğu Yeşilyurt ilçesinde İkizce 2. Bölge 6. Etapta 844, 7. Etapta ise 635 konutun teknik kontrolleri tamamlandı. Hak sahipleri, e-Devlet ve resmi kurum sayfalarında ilan edilen tarihlerde şantiyeye giderek evlerini teslim alabilecek. Battalgazi ilçesinde de rezerv alanlarındaki çalışmalar hızla sonuçlandı. Bahçebaşı Mahallesi'ndeki 791 konutluk 12. Etap ile Çamurlu Mahallesi Akpöğür mevkisindeki 875 konutluk projede bloklar aşama aşama yurttaşlara devrediliyor.

TAKSİTLER MEMUR MAAŞ ZAMMINA GÖRE ARTACAK

Evlerine kavuşan yurttaşların ödemeleri, sözleşme imzasını takip eden ilk ay itibarıyla başlayacak. Taksit tutarları sabit kalmayarak her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısındaki artış oranına göre yeniden hesaplanacak. Teslimatı yapılan evlerin taksitlerine yansıyacak ilk zam Ocak 2027'de uygulanacak. Öte yandan hak sahipleri anahtarlarını almasalar bile, teslimat süresinin dolduğu aydan itibaren site yönetimi tarafından belirlenen aidatları ödemekle yükümlü tutulacak.

HAK SAHİPLERİNE SMS İLE BİLGİLENDİRME UYARISI

Teslimat sürecindeki yoğunluk nedeniyle her hak sahibine kendi blok ve dairesinin teslim edileceği gün kısa mesaj ile bildirilecek. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına yurttaşların e-Devlet sistemindeki iletişim bilgilerini güncel tutmaları büyük önem taşıyor. Teslimat günü şantiyeye gidecek kişilerin yanlarında kimlik belgeleri, sözleşme nüshaları ve banka dekontlarını mutlaka bulundurması gerekiyor.