Elektrik dağıtım şirketi tarafından yapılan duyuruya göre, şebeke yenileme ve müteahhit firmaların yürüttüğü işletme bakım çalışmaları kapsamında 1 Ağustos tarihinde belirli saat aralıklarında enerji kesintisine gidilecek.

İşte 1 Ağustos’ta ilçe ilçe kesintiden etkilenecek bölgeler ve saat planlaması:

Arapgir (10:00 - 18:00)

Arapgir genelinde 8 saat sürmesi planlanan bakım çalışmaları nedeniyle elektrik alamayacak mahalleler:

Çakırsu Mahallesi

Konducak Mahallesi

Bostancık Mahallesi

Pacalı Mahallesi

Sugeçti Mahallesi

Boğazlı Mahallesi

Meşeli Mahallesi

Sipahiuşağı Mahallesi

Pirali Mahallesi

Arguvan (10:00 - 18:00)

Arguvan ilçesinde geniş bir alana yayılan 8 saatlik planlı kesintiden etkilenecek mahalleler:

Dolaylı, Tepebağ, Yeni, Akören, Armutlu, Bahçeli, Bozan, Çavuşköy, Çayırlı, Doydum, Ermişli, Eymir, Güngören, İçmece, İsaköy, Karahüyük, Kızık, Koçak, Konakbaşı, Koyuncu, Kuyudere, Morhamam, Yamaç, Narmikan, Yeniköy, Kızıluşağı, Yoncalı, Alhasuşağı, Şotik, Göçeruşağı, Gökağaç, Kömürlük, Kuruttaş ve Çakmak Mahalleleri.

Kuluncak (09:00 - 17:00)

Kuluncak’ta gün boyu sürecek işletme bakım çalışmaları kapsamındaki mahalleler:

Karaçayır Mahallesi

Konaktepe Mahallesi

Karıncalık Mahallesi

Göğebakan Mahallesi

Bıyıkboğazı Mahallesi

Başören Mahallesi

İstiklal Mahallesi

Pütürge (09:00 - 17:00)

Pütürge ilçesinde elektrik verilemeyecek mahalleler:

Bakımlı Mahallesi

Örmeli Mahallesi

Şiro Taraksu Mahallesi

Diğer İlçelerdeki Kesintiler

Yazıhan (10:00 - 18:00): Çavuş Mahallesi

Hekimhan (09:00 - 17:00): Bahçedamı Mahallesi

Battalgazi (09:00 - 16:00): Hasırcılar Mahallesi (İşletme Çalışması)

Vatandaşlara Önemli Uyarı:

Kesinti saatleri boyunca hassas elektrikli cihazların prizden çekilmesi ve gerekli tedbirlerin önceden alınması rica olunur. Çalışmaların öngörülen saatten önce tamamlanması durumunda enerji beklenenden erken verilebilir.