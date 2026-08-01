Elektrik dağıtım şirketi tarafından yapılan duyuruya göre, şebeke yenileme ve müteahhit firmaların yürüttüğü işletme bakım çalışmaları kapsamında 1 Ağustos tarihinde belirli saat aralıklarında enerji kesintisine gidilecek.
İşte 1 Ağustos’ta ilçe ilçe kesintiden etkilenecek bölgeler ve saat planlaması:
Arapgir (10:00 - 18:00)
Arapgir genelinde 8 saat sürmesi planlanan bakım çalışmaları nedeniyle elektrik alamayacak mahalleler:
Çakırsu Mahallesi
Konducak Mahallesi
Bostancık Mahallesi
Pacalı Mahallesi
Sugeçti Mahallesi
Boğazlı Mahallesi
Meşeli Mahallesi
Sipahiuşağı Mahallesi
Pirali Mahallesi
Arguvan (10:00 - 18:00)
Arguvan ilçesinde geniş bir alana yayılan 8 saatlik planlı kesintiden etkilenecek mahalleler:
Dolaylı, Tepebağ, Yeni, Akören, Armutlu, Bahçeli, Bozan, Çavuşköy, Çayırlı, Doydum, Ermişli, Eymir, Güngören, İçmece, İsaköy, Karahüyük, Kızık, Koçak, Konakbaşı, Koyuncu, Kuyudere, Morhamam, Yamaç, Narmikan, Yeniköy, Kızıluşağı, Yoncalı, Alhasuşağı, Şotik, Göçeruşağı, Gökağaç, Kömürlük, Kuruttaş ve Çakmak Mahalleleri.
Kuluncak (09:00 - 17:00)
Kuluncak’ta gün boyu sürecek işletme bakım çalışmaları kapsamındaki mahalleler:
Karaçayır Mahallesi
Konaktepe Mahallesi
Karıncalık Mahallesi
Göğebakan Mahallesi
Bıyıkboğazı Mahallesi
Başören Mahallesi
İstiklal Mahallesi
Pütürge (09:00 - 17:00)
Pütürge ilçesinde elektrik verilemeyecek mahalleler:
Bakımlı Mahallesi
Örmeli Mahallesi
Şiro Taraksu Mahallesi
Diğer İlçelerdeki Kesintiler
Yazıhan (10:00 - 18:00): Çavuş Mahallesi
Hekimhan (09:00 - 17:00): Bahçedamı Mahallesi
Battalgazi (09:00 - 16:00): Hasırcılar Mahallesi (İşletme Çalışması)
Vatandaşlara Önemli Uyarı:
Kesinti saatleri boyunca hassas elektrikli cihazların prizden çekilmesi ve gerekli tedbirlerin önceden alınması rica olunur. Çalışmaların öngörülen saatten önce tamamlanması durumunda enerji beklenenden erken verilebilir.