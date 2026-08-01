Malatya yollarında ter döken ticari araç sahiplerinden tutun da günlük kullanıcılara kadar herkesi doğrudan ilgilendiren bu dönüşüm, kalıplaşmış sorunlara kesin bir neşter vuruyor.

20 Yıllık Tabela Nihayet İniyor

Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya'da da 20 koca yıldır hizmet veren TÜVTÜRK istasyonları, 15 Ağustos 2027 tarihi itibarıyla yerini TURKA firmasına devrediyor. İşletme hakkı için peşin ödenen 1,72 milyar dolarlık dev bütçenin hemen ardından, sistemi resmen şaha kaldıracak 500 milyon dolarlık bir dijitalleşme yatırımı hayata geçiriliyor. Ortada sadece basit bir isim değişikliği yok, zihniyet ve teknoloji baştan aşağı, temelden yenileniyor.

Gizli Kesintilere Son Verildi

Muayene ücretini kredi kartıyla ödemek isteyen vatandaşın önüne acımasızca konulan o meşhur 'hizmet bedeli' faturası nihayet iptal ediliyor. Ulaştırma Bakanlığı ile yapılan sağlam anlaşmalar sonucunda, cebinden nakit çıkmayan sürücülerden tek bir kuruş bile komisyon talep edilmeyecek. Malatyalı esnafın, kayısı üreticisi çiftçinin belini büken o haksız ödemeler böylece sonsuza dek tarihe karışmış olacak.

Lazerli Tarama ile Kusursuz Tespit

Muayene hatlarındaki insan inisiyatifi ve hata payı, yerini yapay zekanın soğukkanlı ama sıfır hata ile çalışan kusursuz analizlerine bırakıyor. Malatya'nın zorlu coğrafyasında yorulan araçların şasi, kaporta ve alt aksamları artık gelişmiş lazer sistemleriyle didik didik taranacak. İnsan gözünün fark edemediği en ince detaylar bile anında saptanarak, hem işlemler müthiş hızlanacak hem de ailenizle yola çıkarken can güvenliğiniz garanti altına alınacak.

Motosikletlere Bağımsız Özel Alan

Trafiğin pratik oyuncuları motosiklet sürücüleri, kocaman ağır vasıtalarla aynı sırayı paylaşma işkencesinden kalıcı olarak kurtuluyor. Sadece onlara tahsis edilecek yeni müstakil hatlar sayesinde, istasyonlardaki bekleme süresi minimuma inecek ve motosikletliler kendi özel alanlarında muayenelerini şipşak tamamlayarak yollarına devam edebilecekler.