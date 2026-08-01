Malatya'da içme suyu altyapısına ilişkin yapılan son açıklamalar kent gündemini hareketlendirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in, şehirde yaklaşık 70-80 yıldır asbestli boruların kullanıldığını belirterek bu hatların yenilenmesi amacıyla 35 milyar liralık altyapı projesi başlattıklarını duyurması, geçmiş dönem belediye yönetimlerine yönelik tartışmaları da beraberinde getirdi.

Sonmanşet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Sinem Hatun Davut'un moderatörlüğünde yayınlanan Bakış Açısı programında, Busabah Medya Yönetim Kurulu Üyesi Umut Bozkurtoğlu ile Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın, söz konusu açıklamaların ardından altyapının neden bugüne kadar yenilenmediğini ve kamuoyunun yeterince bilgilendirilip bilgilendirilmediğini değerlendirdi.

"Biz 70-80 Yıldır Nasıl Bir Su İçtik?"

Programın açılışında konuşan Sinem Hatun Davut, Başkan Sami Er’in kamuoyuna duyurduğu bu tablonun Malatyalılar için tam anlamıyla bir şok etkisi yarattığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sami Er’in açıklamaları tek kelimeyle korkunçtu. Adeta kendimize 'Biz 70-80 yıldır nasıl bir su içtik?' sorusunu sorduk. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, halkın onlarca yıl boyunca asbestli borulardan su içtiğini ve şu an bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için 35 milyar liralık altyapı yatırımı yapıldığını söylüyor. Oysa geçmişte Cemal Akın, Ahmet Çakır ve Selahattin Gürkan dönemlerinde de altyapının yenilendiğine dair haberler servis edilmişti. İnsanlar bile bile bir sağlık faciasının içine mi atıldı? Bu açıklamalara göre Malatyalıların vebalı alınmıştır."

Davut ayrıca, Prof. Dr. Mehmet Önal’ın uzman görüşlerine atıfta bulunarak Malatya’nın kalın bağırsak kanserinde Türkiye genelinde ilk sırada yer almasının bu asbestli hatlarla bağlantılı olabileceğini hatırlattı.



"Sami Er Tesadüfen Söylemedi, Kamuoyunu Aydınlattı"

Sami Er’in açıklamalarını değerlendiren Busabah Medya Yönetim Kurulu Üyesi Umut Bozkurtoğlu, kanserojen asbest borularının yarattığı tehlikeye dikkat çekerek kenti yöneten isimleri eleştirdi:

"Sami Er bu açıklamayı bir gaf olarak yapmadı; Özel idare döneminden beri Malatya’yı çok iyi bilen biri olarak gerçeği söyledi ve kamuoyunu aydınlattı. Ahmet Çakır kendi döneminin ardından 'Ben Malatya’nın 30 yıllık altyapısını yeniledim, şebekeyi bitirdim' demişti. Şimdi sormak gerekir: Kanserojen madde içeren bu asbestli boruları yenilemediniz mi, yoksa durumu örtbas mı ettiniz? 1947'den bu yana görev yapan yöneticiler halk sağlığını riske atarak vebal altına girmiştir."



"Geçmiş Dönem Belediye Başkanları Yalan mı Söyledi?"

MGTC Başkanı Mehmet Aydın ise Sami Er’in samimi davrandığını düşündüğünü ancak bu durumun geçmiş AK Partili belediye başkanlarının iddialarını boşa çıkardığını vurgulayarak,

"Ahmet Çakır ve Selahattin Gürkan dönemlerinde MASKİ üstünden milyarlık ihaleler yapıldı ve her defasında 'Asbestli boruları kaldırdık' denildi. Sami Er '80 yıllık asbestli borulardan su içiliyor' diyorsa, o zaman geçmiş dönem başkanları bize yalan söylemiş demektir. 20-25 yıldır bu şehri yönetenler altyapıda ne yaptı? Eğer bu borular lokal bir alandaysa Sami Başkan açıkça 'Şu mahallede kaldı' demelidir. Yok tüm Malatya kastediliyorsa bu devasa bir ihmaldir"

ifadelerini kullandı.

Aydın, harcanan 35 milyar liralık altyapı bütçesinin de deprem dolayısıyla bakanlıklarca sağlanan hibe ve kaynaklar olduğunu belirterek, MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen ve Büyükşehir Belediyesi’nin hangi bölgede kaç kilometre asbestli boru kaldığını şeffaf bir şekilde kalem kalem halka açıklaması gerektiğini kaydetti.

