Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, bugün kent genelinde hayatını kaybeden vatandaşların isimleri, yaşları, taziye adresleri ve defnedildikleri mezarlıklar netleşti.
Malatya’da bugün vefat eden vatandaşların bilgileri şu şekildedir:
FADİLE VARDI (69)
Taziye Adresi: Orduzu Mahallesi Battalgazi Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
NAZLİYE EMRE (81)
Taziye Adresi: Karakavak Mahallesi Yeşilyurt Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
NURSEL TÜRKOĞLU (62)
Taziye Adresi: Tecde Mahallesi Yeşilyurt Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
HASAN KAYABAŞ (85)
Taziye Adresi: Doğu Mahallesi Doğanşehir Malatya,
Defin Yeri: Doğu Mahallesi Doğanşehir Malatya Mezarlığı
AYTEN İLHAN (60)
Taziye Adresi: Hatunsuyu Mahallesi Battalgazi Malatya
Defin Yeri: Hatunsuyu Mahallesi Battalgazi Malatya Mezarlığı
EMİNE AYCİL (75)
Taziye Adresi: Poskıran Mahallesi Pütürge Malatya,
Defin Yeri: Poskıran Mahallesi Pütürge Malatya Mezarlığı
ADEM KAPLAN (45)
Taziye Adresi: Aydın
Defin Yeri: Aydın Mezarlığı
HADİCE DEMİRHAN (93)
Taziye Adresi: Baskil Elazığ,
Defin Yeri: Baskil Elazığ Mezarlığı
REŞİT PELİT (40)
Taziye Adresi: Hacıabdi Mahallesi Battalgazi Malatya,
Defin Yeri: Keklikpınarı Mahallesi Akçadağ Malatya Mezarlığ