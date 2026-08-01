Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, bugün kent genelinde hayatını kaybeden vatandaşların isimleri, yaşları, taziye adresleri ve defnedildikleri mezarlıklar netleşti.

Malatya’da bugün vefat eden vatandaşların bilgileri şu şekildedir:

FADİLE VARDI (69)

Taziye Adresi: Orduzu Mahallesi Battalgazi Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

NAZLİYE EMRE (81)

Taziye Adresi: Karakavak Mahallesi Yeşilyurt Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

NURSEL TÜRKOĞLU (62)

Taziye Adresi: Tecde Mahallesi Yeşilyurt Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

HASAN KAYABAŞ (85)

Taziye Adresi: Doğu Mahallesi Doğanşehir Malatya,

Defin Yeri: Doğu Mahallesi Doğanşehir Malatya Mezarlığı

AYTEN İLHAN (60)

Taziye Adresi: Hatunsuyu Mahallesi Battalgazi Malatya

Defin Yeri: Hatunsuyu Mahallesi Battalgazi Malatya Mezarlığı

EMİNE AYCİL (75)

Taziye Adresi: Poskıran Mahallesi Pütürge Malatya,

Defin Yeri: Poskıran Mahallesi Pütürge Malatya Mezarlığı

ADEM KAPLAN (45)

Taziye Adresi: Aydın

Defin Yeri: Aydın Mezarlığı

HADİCE DEMİRHAN (93)

Taziye Adresi: Baskil Elazığ,

Defin Yeri: Baskil Elazığ Mezarlığı

REŞİT PELİT (40)

Taziye Adresi: Hacıabdi Mahallesi Battalgazi Malatya,

Defin Yeri: Keklikpınarı Mahallesi Akçadağ Malatya Mezarlığ