Uluslararası savunma analiz kuruluşları tarafından hazırlanan 2026 yılı raporunda, dünyanın en disiplinli 10 askeri birliği ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin küresel güç sıralamasındaki yeri ilan edildi. Global Firepower 2026, Military Today ve The Defense Watch verileri doğrultusunda şekillenen çalışmada birlikler; eğitim zorluğu, operasyonel başarı ile fiziki şartlar kriterlerine göre değerlendirildi. Açıklanan listede Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki Bordo Bereliler (Özel Kuvvetler) 4. sıraya yerleşirken, Birleşik Krallık'ın SAS birliği zirvede yer buldu.

DÜNYANIN EN DİSİPLİNLİ 10 ASKERİ BİRLİĞİ

Operasyonel Hazırlık ve Eğitim Zorluğu standartları baz alınarak oluşturulan raporda ilk 10 sıra şu şekilde şekillendi:

SAS (Special Air Service) – Birleşik Krallık Navy SEALs – ABD Alpha Group – Rusya Bordo Bereliler (Özel Kuvvetler) – Türkiye Malatya’da 31 Temmuz 2026 tarihinde kaç kişi vefat etti? İçeriği Görüntüle GIGN – Fransa KOPASSUS – Endonezya JTF2 – Kanada MARCOS – Hindistan SSG (Special Services Group) – Pakistan JW GROM – Polonya

SAHA DENEYİMİ VE EĞİTİM STANDARTLARI DERECEYİ GETİRDİ

Türk Özel Kuvvetleri'nin listenin üst sıralarında gösterilmesinde 3,5 yıla yayılan zorlu uzmanlık kursları ve yüksek risk içeren "Güven Atışı" eğitimi belirleyici rol oynadı. Raporda, Bordo Berelilerin Suriye ile Irak sahasında edindiği operasyonel tecrübelerin yanı sıra modern savunma teknolojilerini askeri hamlelere entegre etme becerisine vurgu yapıldı.

GLOBAL FIREPOWER 2026 RAPORUNDA TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİ

Dünya genelinde 145 ülkenin askeri kapasitesinin mercek altına alındığı Global Firepower 2026 raporu, Türkiye'nin askeri güç sıralamasındaki yükselişini kaydetti. Yerli savunma sanayisi projeleri, SİHA teknolojilerindeki ilerleme ve artan operasyonel kapasite TSK'nın küresel ölçekteki askeri gücünü doğrudan artırdı.