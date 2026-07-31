Türkiye'de üniversite mezunlarının iş gücü piyasasındaki durumunu göz önüne seren son verilere göre, lisans mezunlarının genel kayıtlı istihdam oranı 2025 yılında yüzde 73,9 seviyesinde gerçekleşti. Yıllara göre incelendiğinde 2022'de yüzde 75,1 olan genel istihdam oranı, 2023'te yüzde 75,6'ya yükseldikten sonra kademeli bir düşüş eğilimi gösterdi.

Sektörel bazda yapılan değerlendirmelerde sağlık ve özel eğitim alanları istihdamın lokomotifi olmaya devam ediyor. Tıp bölümü mezunları, yüzde 95,5'lik istihdam oranıyla listenin en başında yer alırken; bunu yüzde 90,8 ile Özel Eğitim Öğretmenliği ve yüzde 89,8 ile Hemşirelik takip etti. Havacılık Elektrik ve Elektroniği (yüzde 89,9), Matematik Mühendisliği (yüzde 89,8) ve Uçak Bakım Onarım (yüzde 89,1) gibi nitelikli teknik alanlar ise mezunlarına en çok iş imkanı sağlayan diğer öne çıkan disiplinler arasında yer aldı.

Lisans Mezunlarının Bölümlere Göre Kayıtlı İstihdam Oranı

Lisans mezunlarının bölümlere göre kayıtlı istihdam oranı, 2022-2025 (%)

Tıp: 2022: %95,1 | 2023: %95,3 | 2024: %96,4 | 2025: %95,5

Özel eğitim öğretmenliği: 2022: %96,1 | 2023: %96,2 | 2024: %95,1 | 2025: %90,8

Havacılık elektrik ve elektroniği: 2022: %84,8 | 2023: %90,1 | 2024: %90,1 | 2025: %89,9

Matematik mühendisliği: 2022: %90,1 | 2023: %90,8 | 2024: %89,0 | 2025: %89,8

Hemşirelik: 2022: %89,4 | 2023: %90,9 | 2024: %91,3 | 2025: %89,8

Dil ve konuşma terapisi: 2022: %95,4 | 2023: %93,9 | 2024: %91,9 | 2025: %89,3

Uçak bakım ve onarım: 2022: %83,5 | 2023: %88,6 | 2024: %89,8 | 2025: %89,1

Elektrik mühendisliği: 2022: %87,9 | 2023: %89,9 | 2024: %89,9 | 2025: %89,1

Kontrol ve otomasyon mühendisliği: 2022: %87,0 | 2023: %89,8 | 2024: %89,6 | 2025: %88,0

Eczacılık: 2022: %92,4 | 2023: %91,0 | 2024: %89,6 | 2025: %87,7

Petrol ve doğal gaz mühendisliği: 2022: %85,3 | 2023: %88,5 | 2024: %87,1 | 2025: %87,6

Maden mühendisliği: 2022: %88,9 | 2023: %89,5 | 2024: %88,8 | 2025: %87,5

Elektronik ve haberleşme mühendisliği: 2022: %88,0 | 2023: %88,9 | 2024: %88,3 | 2025: %87,4

Ebelik: 2022: %89,7 | 2023: %92,4 | 2024: %90,2 | 2025: %86,9

İmalat mühendisliği: 2022: %87,1 | 2023: %88,5 | 2024: %87,8 | 2025: %86,9

Elektronik mühendisliği: 2022: %82,5 | 2023: %85,0 | 2024: %85,9 | 2025: %86,2

Sınıf öğretmenliği: 2022: %88,3 | 2023: %90,9 | 2024: %90,3 | 2025: %86,0

Uzay mühendisliği: 2022: - | 2023: - | 2024: %87,0 | 2025: %85,9

Otomotiv mühendisliği: 2022: %83,3 | 2023: %86,2 | 2024: %85,8 | 2025: %85,9

Makine mühendisliği: 2022: %86,2 | 2023: %87,2 | 2024: %86,5 | 2025: %85,8

Elektrik-elektronik mühendisliği: 2022: %84,4 | 2023: %86,3 | 2024: %86,0 | 2025: %85,4

Pilotaj: 2022: - | 2023: %90,8 | 2024: %89,6 | 2025: %85,1

İnşaat mühendisliği: 2022: %81,0 | 2023: %84,2 | 2024: %84,2 | 2025: %85,0

Geomatik mühendisliği: 2022: %81,3 | 2023: %84,1 | 2024: %84,5 | 2025: %84,5

Meteoroloji mühendisliği: 2022: - | 2023: - | 2024: %87,5 | 2025: %84,4

İşletme mühendisliği: 2022: %85,5 | 2023: %87,2 | 2024: %86,3 | 2025: %84,3

Harita mühendisliği: 2022: %80,3 | 2023: %82,3 | 2024: %82,1 | 2025: %84,2

Endüstri mühendisliği: 2022: %84,9 | 2023: %86,4 | 2024: %85,2 | 2025: %84,2

Metalurji ve malzeme mühendisliği: 2022: %84,8 | 2023: %85,7 | 2024: %85,1 | 2025: %83,8

Tarım makineleri: 2022: %80,6 | 2023: %82,6 | 2024: %82,8 | 2025: %83,4

Mekatronik mühendisliği: 2022: %82,8 | 2023: %84,6 | 2024: %84,0 | 2025: %83,2

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği: 2022: %84,2 | 2023: %84,9 | 2024: %84,4 | 2025: %83,2

Havacılık ve uzay mühendisliği: 2022: %81,3 | 2023: %85,5 | 2024: %85,0 | 2025: %82,8

Diş hekimliği: 2022: %88,2 | 2023: %88,0 | 2024: %85,4 | 2025: %82,7

Lojistik yönetimi: 2022: %82,2 | 2023: %83,0 | 2024: %82,5 | 2025: %81,3

Malzeme bilimi ve mühendisliği: 2022: %82,5 | 2023: %83,3 | 2024: %82,6 | 2025: %81,1

Uçak mühendisliği: 2022: %82,7 | 2023: %85,6 | 2024: %85,2 | 2025: %81,0

Aktüerya bilimleri: 2022: %82,7 | 2023: %83,3 | 2024: %81,8 | 2025: %81,0

Bilişim sistemleri mühendisliği: 2022: %84,3 | 2023: %84,4 | 2024: %81,6 | 2025: %80,9

Bilgisayar mühendisliği: 2022: %84,9 | 2023: %85,4 | 2024: %83,6 | 2025: %80,8

İstatistik: 2022: %81,4 | 2023: %82,4 | 2024: %81,1 | 2025: %80,7

Ekonomi: 2022: %80,6 | 2023: %82,7 | 2024: %81,5 | 2025: %80,2

Çevre mühendisliği: 2022: %79,2 | 2023: %81,6 | 2024: %81,0 | 2025: %80,2

Denizcilik işletmeleri yönetimi: 2022: %83,3 | 2023: %83,1 | 2024: %82,0 | 2025: %80,2

Enerji sistemleri mühendisliği: 2022: %78,7 | 2023: %81,2 | 2024: %81,3 | 2025: %80,0

Kimya mühendisliği: 2022: %83,1 | 2023: %83,9 | 2024: %81,9 | 2025: %79,9

Sermaye piyasası: 2022: %79,0 | 2023: %81,2 | 2024: %81,6 | 2025: %79,7

Jeoloji mühendisliği: 2022: %79,5 | 2023: %80,2 | 2024: %79,2 | 2025: %79,6

Matematik öğretmenliği: 2022: %84,5 | 2023: %86,1 | 2024: %82,2 | 2025: %79,5

İngilizce öğretmenliği: 2022: %86,1 | 2023: %85,4 | 2024: %82,7 | 2025: %79,4

Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği: 2022: %81,2 | 2023: %81,2 | 2024: %80,7 | 2025: %79,3

Hukuk: 2022: %77,9 | 2023: %79,2 | 2024: %79,1 | 2025: %79,0

Jeofizik mühendisliği: 2022: %79,4 | 2023: %80,5 | 2024: %80,4 | 2025: %78,7

Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği: 2022: %79,7 | 2023: %80,2 | 2024: %79,9 | 2025: %78,6

Uluslararası ticaret ve işletmecilik: 2022: %80,3 | 2023: %80,5 | 2024: %79,3 | 2025: %78,4

Bilişim sistemleri ve teknolojileri: 2022: %81,7 | 2023: %81,6 | 2024: %81,4 | 2025: %78,2

Mimarlık: 2022: %76,9 | 2023: %79,2 | 2024: %78,2 | 2025: %78,1

Uluslararası finans ve bankacılık: 2022: %79,4 | 2023: %80,6 | 2024: %79,0 | 2025: %78,1

Ergoterapi: 2022: %79,8 | 2023: %82,5 | 2024: %80,5 | 2025: %78,0

Coğrafya öğretmenliği: 2022: %80,5 | 2023: %79,1 | 2024: %78,6 | 2025: %78,0

İş sağlığı ve güvenliği: 2022: %73,3 | 2023: %76,0 | 2024: %78,1 | 2025: %77,9

Veteriner: 2022: %81,1 | 2023: %79,2 | 2024: %78,7 | 2025: %77,8

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık: 2022: %75,9 | 2023: %78,4 | 2024: %78,5 | 2025: %77,6

Su ürünleri mühendisliği: 2022: %78,2 | 2023: %77,4 | 2024: %77,5 | 2025: %77,5

Uluslararası ticaret ve finansman: 2022: %77,8 | 2023: %78,9 | 2024: %78,3 | 2025: %77,4

Girişimcilik: 2022: - | 2023: - | 2024: - | 2025: %77,1

Yazılım mühendisliği: 2022: %84,5 | 2023: %83,4 | 2024: %80,8 | 2025: %76,7

Uluslararası işletme yönetimi: 2022: %78,6 | 2023: %77,9 | 2024: %76,8 | 2025: %76,5

Tekstil mühendisliği: 2022: %83,7 | 2023: %81,8 | 2024: %79,1 | 2025: %76,5

Ekonomi ve finans: 2022: %75,3 | 2023: %75,7 | 2024: %77,6 | 2025: %76,4

Arapça öğretmenliği: 2022: %82,3 | 2023: %85,1 | 2024: %80,5 | 2025: %76,4

Yönetim bilişim sistemleri: 2022: %76,5 | 2023: %77,4 | 2024: %77,3 | 2025: %76,0

Gümrük işletme: 2022: - | 2023: - | 2024: %78,1 | 2025: %76,0

Orman endüstrisi mühendisliği: 2022: %80,4 | 2023: %81,1 | 2024: %79,0 | 2025: %75,9