Kanuna göre, bütün maliklerin taşınmazı miras yoluyla edindiği durumlarda ortaklığın satış yoluyla giderilmesi için yapılacak ilk açık artırmaya yalnızca mirasçılar katılabilecek. İlk artırmada taşınmazın tahmini değerinin tamamı üzerinden teklif verilecek. İhale bedelini süresinde yatırmayanlara ise teklif ettikleri bedelin yüzde 5'i oranında idari para cezası kesilecek.

İdari Yargıda Tek Hakimle Bakılacak Davalar Genişletildi

Konusu 486 bin lirayı aşmayan bazı iptal ve tam yargı davaları artık tek hakim tarafından karara bağlanacak. Öğrencilerin not, sınıf geçme, yurt ve burs işlemleri ile kamu görevlilerinin geçici görevlendirme, lojman ve uyarma cezalarına karşı açtıkları davalar tek hakimle görülebilecek. Ancak öğrencilerin okuldan ilişiğinin kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları bu kapsamın dışında tutuldu. Öte yandan tek hakimle görülen davalar ve bazı uyuşmazlıklar için Danıştaya temyiz başvurusu yolu kapatıldı.

IBAN ve Hesap Kullandıranlara Ceza İndirimi

Dolandırıcılık suçuna iştiraki; banka hesabı, kredi kartı veya kripto varlık hesabını başkasına vermekle sınırlı kalan kişilere verilecek ceza yarı oranında indirilecek. Yürürlük öncesinde bu suçlardan hüküm giyenlerin dosyaları yeniden değerlendirilecek. İnfaz aşamasındaki bazı hükümlüler ise mağdurun zararını altı ay içinde karşılamaları halinde etkin pişmanlıktan yararlanabilecek.

İşkence ve Kötü Muamele Suçlarında HAGB Uygulanmayacak

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) şartları yeniden düzenlendi. İşkence, eziyet ve kamu görevlilerinin görevleri nedeniyle işledikleri kötü muamele suçlarında HAGB kararı verilemeyecek. Ayrıca HAGB kararlarına karşı istinaf ve belirli durumlarda temyiz yolu açıldı.

Genetik Veriler 20 Yıl Saklanabilecek

Soruşturma kapsamında alınan genetik inceleme sonuçları, kimlik bilgilerinden arındırılarak özel bir sisteme kaydedilecek. Beraat durumunda silinecek olan veriler, diğer hallerde mahkeme kararının kesinleşmesinden 20 yıl sonra imha edilecek. İlgili kişiler gerekçenin ortadan kalkması halinde silinme talebinde bulunabilecek.

Kanuni Faiz ve Duruşma Sürelerine Yeni Ayar

Sözleşmede belirlenmeyen kanuni faiz oranı, Merkez Bankasının reeskont oranının yüzde 80'i üzerinden hesaplanacak. Hukuk davalarında ise duruşmalar arasındaki sürenin üç ayı aşmaması esas alınacak.

Kanunun elektronik satış ve uzaktan duruşmaya ilişkin bazı hükümleri üç ay sonra, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.