Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, şehir genelinde dilencilikle mücadele kapsamında yürüttüğü saha denetimlerinin yanı sıra toplumda farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmaları da aralıksız sürdürüyor. İl Müftülüğü iş birliğiyle hazırlanan bilgilendirici broşürler, cuma namazının ardından Kernek Karagözlüler Camii’nde kurulan stantta cemaate dağıtılarak önemli mesajlar verildi.

"Yardımlar Gerçek İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırılmalı"

Etkinlik kapsamında camiden çıkan vatandaşlara, sokakta dilenen kişilere para verilmemesi yönünde çağrıda bulunuldu. Dağıtılan broşürlerde, sadaka ve yardımların sokaktaki istismarcılara değil, durumu gerçekten tespit edilmiş ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması gerektiği vurgulandı. Zabıta Daire Başkanı Hanifi Acar, Huzur Mobil ekiplerinin haftanın 7 günü kent genelinde aralıksız denetim yaptığını ancak bu mücadelenin toplum desteği olmadan tek başına başarıya ulaşamayacağını dile getirdi.

"İyi Niyetli Yardımlar Suç ve Tembelliğe Teşvik Edebiliyor"

Sokakta ve pazarlarda yapılan kontrolsüz yardımların olumsuz sonuçlarına dikkat çeken Acar, iyi niyetle verilen paraların bazı kişileri tembelliğe, suça ve özellikle çocukları eğitim hayatından uzaklaştırmaya itebildiğini belirtti. İl Müftülüğü ile yürütülen ortak çalışma kapsamında hazırlanan bilgilendirme broşürlerinin şehir genelindeki diğer camilerde de vatandaşlara ulaştırılacağı ifade edildi. Yetkililer, toplumun ortak duyarlılığı ve desteğiyle dilencilik istismarının önüne geçilmesinin hedeflendiğini kaydetti.