Kaza, Malatya-Hekimhan-Sivas kara yolunun 5. kilometresindeki Çay mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki bir kamyon, yol kenarında bulunan Mobese kamerası direğine çarptı.

Devrilen Direk Ulaşımı Kilitledi

Çarpmanın şiddetiyle devrilen Mobese direği kara yolunun üzerine düştü. Direğin yola devrilmesiyle birlikte yol çift yönlü olarak trafiğe kapandı ve bölgede uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Ekipler Yolun Açılması İçin Çalışma Başlattı

İhbar üzerine olay yerine polis ve ilgili kurum ekipleri sevk edildi. Ekipler devrilen direği kaldırarak yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlatırken, direğin kaldırılmasının ardından trafik akışının kontrollü olarak yeniden sağlanması bekleniyor.

Ekiplerin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.