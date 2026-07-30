Google, eski Android işletim sistemlerine verdiği uygulama desteğini kademeli olarak kesmeye devam ediyor. Şirket, Android 6.0 Marshmallow ve daha eski sürümlerde çalışan telefonlarda YouTube uygulamasının artık desteklenmeyeceğini duyurdu. Bu kararın ardından YouTube uygulaması için minimum gereksinim Android 7.0 Nougat seviyesine yükseldi.

Teknoloji sitesi PhoneArena tarafından aktarılan bilgilere göre, Android 6.0 veya daha altı bir sürüm yüklü cihazlarda YouTube açıldığında bir uyarı mesajı belirecek. Uygulamanın desteğini yitirdiğini bildiren bu ekranla karşılaşan kullanıcıların, Google Play Store üzerinden en son sürümü yüklemesi istenecek. Telefonun donanımı veya mevcut yazılımı yeni Android sürümlerini desteklemiyorsa güncelleme yapılamayacak. Uygulamaya erişimini kaybedenler videoları mobil internet tarayıcısı üzerinden izleyebilecek; fakat tarayıcı sürümünde uygulamanın sunduğu bazı özellikler çalışmayacak ve kullanım deneyimi sınırlanacak.

Eski sürümlere veda kararı, yazılım ekibinin yeni Android platformlarına odaklanmasını sağlarken güncel olmayan sistemlerin yarattığı güvenlik risklerini de azaltıyor. Google sadece YouTube ile sınırlı kalmıyor; benzer şekilde Android 6.0 yüklü cihazlarda Gmail uygulamasının yeni özellik ve güvenlik güncellemesi alması durduruluyor, temel e-posta senkronizasyonu ise bir süre daha sürecek.

TELEFONUN ANDROİD SÜRÜMÜ NASIL KONTROL EDİLİR?

Cihazda hangi Android sürümünün yüklü olduğunu öğrenmek için ayarlar menüsüne girilmesi yeterli oluyor. "Ayarlar" ekranından "Telefon hakkında" bölümüne ve ardından "Android sürümü" seçeneğine ulaşılabiliyor. Ekranda görünen sürüm numarası Android 6.0 Marshmallow ya da daha altı bir değer gösteriyorsa, telefon YouTube desteğini kaybeden cihazlar arasında bulunuyor. Android 7.0 Nougat ve üzerindeki sistemleri çalıştıran modellerde ise uygulama normal şekilde açılmayı sürdürecek.