Olay, İnönü Mahallesi’nde bulunan yerinde dönüşüm inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan 25 yaşındaki Suriye uyruklu Ali Elziyab, henüz bilinmeyen bir nedenle yüksekten düştü.

İlk Müdahale Olay Yerinde Yapıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı işçi, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Vücudunda çok sayıda kırık bulunan Ali Elziyab’ın hastanedeki tedavisi sürerken, polis ekipleri olayın meydana geldiği inşaatta inceleme başlattı.

İş kazasıyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.