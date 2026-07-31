Malatya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşımı daha güvenli, konforlu ve kesintisiz hale getirmek amacıyla yol yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, hem kırsal mahalleleri birbirine bağlayan hatlarda hem de ana ulaşım arterlerinde altyapı ve üstyapı yenileme hamlelerine hız verdi.

7 Kilometrelik Aks Yol Standartlarına Uygun Hale Getiriliyor

Bindal, Özal ve Duranlar mahallelerini birbirine bağlayan yaklaşık 7 kilometrelik yol aksında yolun daha uzun ömürlü ve dayanıklı bir üstyapıya kavuşması amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Çalışmalar bünyesinde PMT serimi, zemin iyileştirme, mekanik sıkıştırma ve yol genişletme imalatları eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Teknik ekipler zayıf zeminleri iyileştirerek yolun taşıma kapasitesini artırırken, genişletilen platform sayesinde araçların daha güvenli seyahat etmesi hedefleniyor. Altyapının tamamlanmasıyla birlikte asfalt serimine geçilecek olan güzergah, bölgedeki tarımsal faaliyetlere ve kırsal ulaşıma da büyük kolaylık sağlayacak.

Havalimanı Bağlantı Yolunda Asfaltlama Başladı

Eş zamanlı olarak yürütülen bir diğer çalışma ise yaklaşık 4 kilometrelik Şahnahan–Özal–Kuzey Çevre Yolu–Malatya Havalimanı bağlantı yolunda devam ediyor. Güzergahta zemin iyileştirme, PMT serimi ve mekanik sıkıştırma işlemlerinin ardından altyapısı tamamlanan kesimlerde asfalt serimine geçildi. Ekiplerin planlanan süre içerisinde tamamlamayı hedeflediği proje ile Şahnahan ve Özal mahallelerinin Kuzey Çevre Yolu ve havalimanı ile olan ulaşım bağlantısı çok daha konforlu ve güvenli hale getirilecek.

"Malatya'nın Ulaşım Altyapısını Güçlendiriyoruz"

Kent merkezi ile kırsal mahalle ayrımı gözetmeksizin yol ağının standartlarını yükseltmeye devam eden Malatya Büyükşehir Belediyesi, mahalleleri birbirine ve ana arterlere bağlayan stratejik güzergahlarda yenileme hamlelerini sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşların daha konforlu bir ulaşım imkanına kavuşması adına kent genelindeki yatırımların planlı bir şekilde devam edeceğini kaydetti.